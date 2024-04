Tunisie: Baromètre politique - Avril 2024 - Kaïs Saïed reste en tête des intentions de vote

D'après une «nouveauté», les électeurs potentiels sont listés selon leur utilisation des réseaux sociaux. On constate ainsi que Facebook se retrouve largement en tête, avec un pourcentage allant de 28% (Safi Saïd) à 80% en faveur de Kaïs Saïed.

Le baromètre politique, effectué par TunisiaMeters, devenu vraisemblablement mensuel, vient d'être rendu public, le 3 avril 204. Le précédent a été publié au mois de mars.

Et à l'instar de la fois précédente, l'actuel baromètre vient dévoiler les avis des Tunisiens et des Tunisiennes autour de la situation socioéconomique et de l'idée qu'ils se font des personnalités nationales ayant une capacité d'influer sur le cours des événements, et en mesure de se présenter à l'élection présidentielle.

Sans citer les partis politiques, puisqu'il n'y a pas de scrutin législatif à l'horizon, le baromètre prend en considération, comme il est d'usage dans ce genre de sondage, la répartition selon les régions, l'âge, le sexe, le niveau d'instruction et, nouveauté de taille, selon la répartition sur les réseaux sociaux.

Il en ressort aucune personnalité nouvelle n'a percé au sein de ce qu'on appelle le «Top Ten» en comparaison de celles en compétition lors de l'élection présidentielle passée en 2019. Ainsi, les mêmes noms reviennent.

Saïed accrédité de 21,9% au premier tour

Avant de passer aux intentions de vote, le baromètre fournit le taux de confiance placé dans les personnalités officielles au pouvoir. A ce niveau, la distance entre le Président de la République, Kaïs Saïed, et le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, est nette. Ils sont crédités, respectivement, de 68% et 4%. Ce qui peut s'expliquer par le fait qu'Ahmed Hachani, outre la discrétion de l'homme, a été nommé il y a seulement 8 mois.

Concernant les intentions de vote, Kaïs Saïed conforte sa place en tête de peloton, au premier tour, avec 21,9%, soit à peine 2 points de moins que le mois passé.

Et si Mondher Zenaïdi, apparemment nouvel homme préféré par les Destouriens, et l'inamovible Safi Saïd conservent leurs taux et leurs rangs d'outsiders, respectivement 11,2 et 10,8, même s'ils sont loin du premier de la liste, Lotfi M'raïhi avance de trois points, pour les concurrencer dans cette catégorie. Alors que la présidente du PDL, Abir Moussi, continue à dégringoler, pour se situer à la 5e position avec un taux nettement au-dessous de la barre des 5%.

Ensuite de la 6e à la 10e place, on retrouve des personnalités qui n'arrivent pas à décoller, en restant, chacune, au-dessous du maigre chiffre des 2% Il s'agit de K2rym, Mohamed Boughalleb, Hatem Mliki, Abdellatif El Mekki et Nizar Chaâri.

Les réseaux sociaux s'y mettent aussi

Pour revenir à la «nouveauté» selon laquelle les électeurs potentiels sont listés selon leur utilisation des réseaux sociaux, on constate que Facebook se retrouve largement en tête, avec un pourcentage allant de 28% (Safi Saïd) à 80% pour Kaïs Saïed. Quant à Twitter, il arrive en 2e position entre 8% (Kaïs Saïed) et 40% (Safi Saïd), alors qu'Instagram occupe une place de choix pour les électeurs potentiels d'Abir Moussi (40%), Mondher Zenaïdi est crédité de 38% et Lotfi M'raïhi (30%).

Le baromètre de l'institut «TunisiaMeters» s'intéresse également aux volets économiques et sociaux qui touchent la vie des Tunisiens au quotidien. A la question: «Etes-vous convaincu que le pays avance sur la bonne voie ?», les réponses vont du «oui» à raison de 9% au «non» avec 54% et 37% sans réponse.

La moyenne des personnes, carrément, optimistes est de 10 % chez les hommes et de 90% chez les femmes avec des variations selon les catégories d'âge. Les Tunisiens pessimistes sont de l'ordre de 75% chez les hommes et de 25% pour les femmes, sachant que la catégorie d'âge la plus optimiste est celle des 35-54 ans. Ce sondage a été réalisé par téléphone du 1er au 3 avril 2024 auprès d'un échantillon de 1.023 Tunisiens, âgés de 18 ans et plus, et selon la formule des quotas dite Cati (Computer Assisted Telephone Interviewing) avec une marge d'erreur ne dépassant pas les 3%.