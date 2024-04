Ile Maurice: Kailesh Jagutpal - «Le rapport de l'Audit nous permet de nous améliorer»

Une fois de plus, le rapport de l'Audit a mis en lumière les lacunes latentes du ministère de la Santé en espérant toujours que certains des problèmes devenus récurrents puissent être résolus. Les infrastructures ou encore le stockage des médicaments ont été de nouveau pointés du doigt. Conscient de ces manquements, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, soutient qu'avec ce rapport, tous ceux concernés par ces critiques ont l'opportunité de s'améliorer. C'était lors de l'inauguration d'un troisième centre dédié aux enfants autistes à Bois-Chéri.

Le rapport de l'Audit a souligné que l'entrepôt de stockage des médicaments, datant de 1965, n'est pas adapté à cette fonction. Bien qu'un nouveau centre de stockage ait été envisagé en 2009, 15 ans se sont écoulés depuis, sans que sa construction ne se soit concrétisée. Initialement estimé à Rs 60 millions, le coût de ce projet a grimpé à Rs 2,2 milliards.

De plus, le ministère a déjà dépensé Rs 14 millions en frais de consulting et de location. Par ailleurs, une quantité considérable de médicaments ont été achetés mais n'ont jamais été utilisés, aboutissant à leur péremption et leur élimination. Interrogé à ce sujet, le ministre a justifié cette situation en affirmant qu'il était nécessaire de se préparer à toute éventualité. Selon lui, il est primordial de disposer d'un surplus de médicaments, en particulier ceux utilisés lors d'interventions chirurgicales ou dans les unités de soins intensifs, afin de préserver des vies humaines.

Il a rappelé que l'acquisition de médicaments a été particulièrement ardue pendant la pandémie du Covid-19. Il a souligné que les coûts des ingrédients pharmaceutiques actifs ont augmenté, tout comme les frais de production et de transport. Kailesh Jagutpal a affirmé que la signature de l'accord aux Seychelles et la future construction d'un entrepôt à Côte-d'Or contribueront à réduire ces dépenses. En abordant le rapport de l'Audit dans son ensemble, il a ajouté que celui-ci offre une opportunité d'amélioration. «Je me souviens qu'il y avait eu beaucoup de débats autour de la nomination de la personne responsable du rapport de l'Audit mais il a présenté un document mettant en lumière les problèmes. Maintenant, nous devons nous corriger en nous basant sur ce rapport, qui nous offre la possibilité de progresser.»

Inaugurant un troisième centre destiné aux enfants autistes à Bois-Chéri, il a expliqué que le bâtiment utilisé était autrefois une boutique coopérative, à l'abandon depuis plus de 25 ans. «Avec le soutien du ministère des Finances, nous avons pu mettre ce centre en place», a-t-il précisé. Il a insisté sur la gravité de cette maladie, qui affecte de nombreux enfants. «L'autisme est un trouble qui entrave la communication chez l'enfant. Il se manifeste par des comportements caractéristiques et rend difficile sa socialisation. Ce centre offrira des services aux enfants autistes et apportera un soutien aux parents. Il est important de noter que cette maladie touche un enfant sur 200 et qu'elle est difficile à diagnostiquer.»

Deux centres pour enfants autistes sont déjà opérationnels, l'un à Triolet, ouvert en 2022, et l'autre à Beau-Bassin inauguré en 2023. «Nous espérons pouvoir ouvrir un centre dans l'Est et un autre dans l'Ouest à l'avenir», ajoute-t-il. Il a aussi évoqué le projet de loi actuellement débattu au Parlement, à savoir The Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities Bill. Le ministre soutient que cette loi pourra contribuer à l'épanouissement de ce groupe de personnes vulnérables.