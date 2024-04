Algérie: Djanet - Benbraham invite les acteurs de la société civile à adhérer à la transition numérique

DJANET — Le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, a invité, jeudi soir à Djanet, les acteurs de la société civile à adhérer à la transition numérique.

"Les acteurs de la société civile sont invités à adhérer à la transition numérique pour améliorer leurs performances et s'adapter aux mutations numériques enregistrées dans le monde, d'autant que l'Etat connaît de nombreuses mutations dans le cadre de la numérisation, d'où l'impératif de hâter la transition numérique pour passer à l'intelligence artificielle", a souligné M. Benbraham, lors d'une cérémonie organisée en l'honneur des participants à la session de formation organisée au profit des membres associatifs à Djanet, au terme de sa visite dans la wilaya.

"L'Observatoire a adhéré à cette démarche, à travers la création de réseaux numériques, comme celui relatif à l'environnement et aux changements climatiques et le réseau de dialogue et de bon voisinage africain, en sus du réseau +Kafaa+ (compétence)", a-t-il soutenu.

Lors d'une rencontre l'ayant réuni avec les représentants de la société civile dans la commune de Bordj El Haouas (140 km au nord-ouest de Djanet), M. Benbraham a souligné que pour s'acquitter pleinement et efficacement de son rôle au niveau local, la société civile doit concourir au développement local, à travers la création de projets vitaux.

Répondant aux préoccupations soulevées par les représentants de la société civile dans ladite commune, liées essentiellement aux domaines de la santé, de la jeunesse et des sports et de l'énergie, le président de l'ONSC a souligné l'importance pour les associations de concourir à l'amélioration du cadre de vie du citoyen, en engageant un dialogue réel avec les autorités locales.

A cette occasion, il a salué "les efforts colossaux consentis par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), postés aux frontières pour protéger le pays", affirmant que "la préservation de la sécurité est un facteur essentiel pour réaliser le développement escompté".

En marge de cette visite, M. Benbraham, accompagné du wali de Djanet Benabdallah Chaïb-Eddour, a donné le coup d'envoi d'une campagne de reboisement au niveau de l'école primaire, Rabah Bitat dans la commune de Bordj El Haouas, avant de visiter une exposition de l'artisanat dédiée aux produits réalisés par la femme au foyer.

M. Benbraham a également participé à des activités religieuses locales, organisées à l'occasion des dix derniers jours du mois sacré à la mosquée Hamza (cité Ifri) au chef-lieu de la wilaya, où il a assisté à la distinction des lauréats des différents concours religieux.

Il a inspecté l'unité de production et de transformation du marbre et du granit dans la région de Tin Amali, qui assure près de 200 postes d'emploi dans une première phase, et utilise des techniques amies de l'environnement pour l'extraction du marbre.