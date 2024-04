Afrique: L'Éthiopie signe des accords de financement d'un montant de 1,72 milliard USD avec la Banque mondiale

<strong>Addis Ababa — Le ministère éthiopien des finances et la Banque mondiale ont signé six accords de financement d'un montant total de 1,72 milliard d'USD sous forme de crédits et d'aides non remboursables pour la mise en oeuvre de six projets.

Les accords ont été signés par le ministre des finances, Ahmed Shide, et Ousmane Dione, directeur national pour l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan et le Sud-Soudan à la Banque mondiale.

Le financement sera utilisé pour la mise en oeuvre de six projets visant à stimuler le développement durable et la croissance inclusive dans le pays, selon le ministère des Finances.

En conséquence, le programme de connectivité rurale pour soutenir la sécurité alimentaire est l'un des projets qui sera exécuté avec un total de 300 millions de dollars US de subventions pour améliorer l'accessibilité résiliente au climat aux marchés alimentaires et aux services pour les populations cibles et renforcer la capacité institutionnelle pour la gestion des routes rurales.

Une subvention supplémentaire de 200 millions de dollars a également été allouée au Troisième financement additionnel pour le renforcement du filet de sécurité adaptatif de l'Éthiopie afin d'améliorer l'accès aux marchés et aux services alimentaires pour les populations cibles et de renforcer la capacité institutionnelle pour la gestion des routes rurales.

Il existe également d'autres projets, notamment le deuxième financement supplémentaire pour le projet de filet de sécurité productif et d'emplois en milieu urbain, la phase 2 du projet de résilience des moyens de subsistance dans les basses terres, le projet de réforme, d'investissement et de modernisation du secteur de l'électricité en Éthiopie et le deuxième projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement en milieu urbain.