Ile Maurice: Le groupement pour le soutien de Trou-d'Eau-Douce s'engage à soutenir le village

Les «amoureux de Trou-d'Eau-Douce» ont fondé une association, Groupement Pour le Soutien de Trou-d'Eau-Douce (GPSTDD), afin d'aider leur village à se développer. La nouvelle entité s'engage à soutenir le village de Trou-d'Eau-Douce sur les plans sociaux, éducatifs, sportifs. GPSTDD a également pour objectif de s'impliquer dans le développement de ses infrastructures où cela est possible en collaboration avec le conseil de village et le conseil de district de Flacq.

Arnaud Dalais, président du GPSTDD, et les membres du comité exécutif ont accueilli, mercredi dernier, chez l'un de leurs membres Corporate, le Shangri-La Le Touessrok, un parterre d'invités comprenant des membres du conseil de village de Trou-d'Eau-Douce et quelques habitants ayant tous à coeur le développement du village pour leur présenter l'association et exposer sa mission. La création de cette association à but non lucratif et apolitique marque une nouvelle étape pour le développement du village de Trou-d'Eau-Douce.

L'association a pour mission d'encourager les amoreux de Trou-d'Eau-Douce à travailler ensemble, bénévolement, pour améliorer l'environnement et le bien-être des habitants. GPSTDD prône des valeurs fortes telles que la solidarité, la générosité, l'espoir et la fierté du village de Trou-d'Eau-Douce. Situé sur la côte Est de Maurice, ce village compte quelque 6 000 habitants.

Lors de la dernière réunion du comité exécutif en Janvier, deux axes principaux ont été identifiés comme étant les priorités de 2024 : l'éducation et la jeunesse. Les premières actions du GPSTDD pour 2024 seront donc l'amélioration des conditions d'hygiène pour les jeunes écoliers de Sir Pierre Dalais Government School en procédant à la rénovation des toilettes et lavabos et à l'installation d'un nouveau réservoir d'eau.

Arnaud Dalais n'a pas manqué de remercier les membres du GPSTDD (entreprises et individuels) et a aussi saisi l'occasion pour faire un appel à la générosité des convives et les inviter à devenir membre du GPSTDD en faisant une contribution de leur choix.