Ile Maurice: Un seul gros projet en cinq ans

La circonscription n°3 (Port-Louis Maritime/Port-Louis Est), avec les députés Shakeel Mohamed, Salim Abbas Mamode, Adil Ameer Meea et Eshan Juman ainsi que le ministre des Collectivités locales, Anwar Husnoo, souffre de plusieurs maux, à en croire les témoignages recueillis sur les lieux mercredi. Entre projet à l'abandon et manque de loisirs, le seul développement majeur des deux derniers mandats, reste le complexe sportif en construction à côté du centre Dr Idrice Goomany, selon plusieurs habitants. Focus...

Alors que les élections générales s'approchent à grands pas, l'atmosphère est tout autre à Plaine-Verte cette semaine. À quelques jours de la fête de l'Eid-ul-Fitr, tous vaquent à leurs occupations. Que ce soit pour faire leur dernier shopping ou se rendre à la prière de la journée. Feizal, marchand de gâteaux à la rue Magon, est le premier qui accepte de se livrer à nous. Il raconte qu'il était ami à l'école avec Salim Abbas Mamode. Il soutient que des projets, il n'y en a pas eu beaucoup dans la région mais celui que les habitants attendent avec impatience, le complexe sportif actuellement en construction (voir photo). «Enn gran zafer ki pe fer.»

Il ajoute que bien qu'il soit d'accord qu'Eshan Juman investit beaucoup le terrain, ce sera probablement le MSM qui aura encore une fois la cote aux prochaines législatives. Pourquoi ? «Be akoz sa pension-la ! Ki sa gouvernma ki pou donn ou enn kas parey ? Or, dans la région, concède-t-il, il n'y a eu qu'un seul gros développement durant le dernier mandat, soit depuis 2019. C'est le complexe sportif de Plaine-Verte en construction dont le client est la municipalité de Port-Louis.

Le «foodcourt» de Plaine-Verte, une des infrastructures mal entretenues, est infesté de corbeaux et pigeons.

Entre-temps, comme le dit Deewantee Jugessur, présidente d'un mandir à Roche-Bois, les autres projets les plus urgents restent en souffrance. «La priorité aurait dû être la passerelle, le dispensaire de Roche-Bois qui peine à aboutir et une piscine pour les habitants. La pose de la première pierre a été faite depuis des années mais depuis, on n'a plus rien entendu.» Selon notre interlocutrice, le manque de loisirs est tel que les habitants, principalement les jeunes, sont tentés par des fléaux tels que la drogue.

Elle estime toutefois que les deux députés du Parti travailliste (PTr), Eshan Juman et Shakeel Mohamed, sont très présents bien qu'ils soient députés de l'opposition. Ils répondent toujours présent pour tous et à chaque problème ils essaient de trouver une solution. Un avis que partage Reshma Korimbocus, spécialiste en cosmétique. «La dernière fois il y a eu une panne d'électricité à la suite d'un problème technique. Avec leur intervention, tout a été rapidement résolu.» Adil Ameer Meea est aussi omniprésent ainsi que Salim Abbas-Mamode mais pour ce qui est d'Anwar Husnoo, on ne le voit jamais. «Mo pans pa li met lipié mem ici...»

Reshma Korimbocus explique qu'une amie à elle, une habitante de Plaine-Verte, avait approché le ministre car son fils diplômé en médecine peinait à avoir un travail. Et, selon les dires de son amie, Anwar Husnoo lui aurait dit mot pour mot «ki dimounn dan n° 3 difisil pou gagn travay sa». «Je trouve cela choquant. D'autant plus qu'il est lui-même ministre et député de cette même circonscription.»

Notre interlocutrice indique que le complexe sportif de Plaine-Verte (qui coûtera Rs 150 millions à l'État) est une bonne initiative du gouvernement mais elle aurait souhaité plus d'investissements pour les femmes. Comme un centre où ces dernières pourraient suivre des cours. «Moi-même j'aurais pu donner des cours en cosmétique. Il n'y a pas grand-chose pour les femmes au foyer dans cette région.»