Togo: Les conditions d'hygiène et de conservation mis à mal par les corps abandonnés

La violation des normes et standards requis en matière de conservation des corps continue à la morgue du CHU Sylvanus Olympio. Ceci non pas pour cause de défaillance de la part du personnel de cette section de ce grand hôpital de Lomé et du Togo, mais du fait une situation désobligeante à eux imposée par des parents ou proches des défunts qui viennent abandonner les corps.

Par un communiqué, le Directeur général du CHU Sylvanus Olympio, le Médecin Lieutenant-Colonel, Apélété Yawo Agbobli, indique qu'il lui a « été donné de constater une recrudescence d'abandons de corps à la morgue du Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio ». Et il poursuit, « bon nombre d'usagers après avoir déposé les dépouilles mortelles de leurs proches à la morgue de l'hôpital ne reviennent plus accomplir les formalités de retrait ». A regret, révèle-t-il que « ces corps non seulement saturent complètement la capacité d'accueil de la morgue compte tenu de la durée extrêmement longue de leur conservation mais également mettent à mal les conditions d'hygiène et de conservation des corps, le tout en violation des normes et standards requis en la matière ».

Pour corriger l'anormal, le DG du CHU Sylvanus Olympio informe de ce que une liste actualisée des corps abandonnés est consultable à tout moment à la direction du CHU SO et que les usagers ayant déposé les dépouilles mortelles de leurs parents ou proches à prendre attache avec le responsable dudit service afin de procéder aux formalités de retrait au plus tard le Vendredi 19 Avril 2024 ».

Il faut dire que cette interpellation n'est pas une première puisqu'ayant été faite l'année dernière à plusieurs reprises.