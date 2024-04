Seychelles: Santé sexuelle et reproductive - Le parlement des Seychelles signe un accord avec la SADC PF

L'Assemblée nationale des Seychelles a signé un accord pour mettre en oeuvre la prochaine phase du projet de gouvernance de la santé et des droits sexuels et reproductifs avec le Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC PF).

Le président de l'Assemblée, Roger Mancienne, et la secrétaire générale de la SADC PF, Boemo Sekgoma, et Tania Isaacs, greffière de l'Assemblée nationale, ont signé l'accord vendredi. Au cours de l'événement, le Plan stratégique de la SADC PF 2024-2028 a également été dévoilé.

Dans son discours, M. Mancienne a déclaré : « Aujourd'hui, nous passons à un autre niveau, le nouvel accord englobe bien plus que la santé et les questions connexes. La portée de l'accord a été élargie pour inclure de nombreux domaines qui préoccupent notre Assemblée nationale et qui englobent des questions sur lesquelles nous travaillons et sur lesquelles nous voulons continuer à travailler.

Il a déclaré qu'un aspect essentiel de l'accord est qu'il implique non seulement une ou deux commissions, mais toutes les commissions de l'Assemblée nationale.

"Je n'oublierai pas que la santé est la base de cette discussion et que, par coïncidence, demain c'est la Journée mondiale de la santé. Je pense que c'est de très bon augure et c'est un très bon message pour le lancement et le renouvellement de l'accord", a ajouté M. Mancienne.

Mme. Sekgoma a déclaré qu'au niveau du parlement de la SADC, le parlement des Seychelles est un partenaire crucial pour toutes les initiatives menées et mises en oeuvre par le secrétariat.

"Alors que nous lançons aujourd'hui le débat sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, je souhaite reconnaître les progrès constants réalisés par les Seychelles au fil des ans, notamment en ce qui concerne la protection des populations clés, l'éradication des mariages d'enfants et la protection des enfants déjà mariés, les interventions contre la violence domestique parmi d'autres", a-t-elle ajouté.

Mme. Sekgom a déclaré : « Ces réalisations résonnent avec la politique étrangère en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs et correspondent à la domestication des résolutions étrangères et des lois modernes. Bien qu'il y ait place à l'amélioration, il ne fait aucun doute que le parlement des Seychelles continuera à influencer la santé et les droits sexuel et reproductive et le paysage de la gouvernance à travers de nouvelles lois et politiques, des initiatives budgétaires et de surveillance dans le cadre du projet remanié qui a été mis en oeuvre à partir de 2023.»

La greffière de l'Assemblée nationale, Tania Isaac, a déclaré que la signature de l'accord est capitale et qu'il y a un engagement renouvelé au sein de l'Assemblée nationale.

Elle a déclaré que la vision du projet est l'accès universel à la santé et aux droits sexuels et reproductifs intégrés « notamment en faisant avancer le changement social, une action climatique sensible au genre, l'amélioration de la santé et le respect des droits de l'homme dont jouissent toutes les régions de la SADC dans un cadre propice à la responsabilité démocratique. ".

Mme. Isaacs a ajouté que les Seychelles sont l'un des 13 pays de la région de la SADC qui ont volontairement accepté de participer à ce projet pour la troisième fois.

Après la signature et le lancement du Plan stratégique, d'autres partenaires locaux ont pris des engagements de solidarité.

Lors de son séjour aux Seychelles, la secrétaire générale de la SADC PF rendra également visite au président Wavel Ramkalawan à State House.