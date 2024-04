Cote d'Ivoire: Tourisme - Des investisseurs turcs annoncent la construction de 3 hôtels de luxe

Bodo Services pour la partie ivoirienne et Elite World Hotels Group pour la partie turque, ont annoncé, le mercredi 03 avril 2024 à Abidjan, la construction de 3 complexes hôteliers pour un coût global d’environ 88 milliards de Fcfa. Rapportent des sources proches du projet.

Il s’agira d’un hôtel 5 étoiles à Yamoussoukro, d’environ 36,5 milliards de Fcfa, d’un autre de la même catégorie et du même investissement à San Pedro, et d’un complexe hôtelier de 4 étoiles à Abengourou, à hauteur de 15,2 milliards Fcfa.

« Nous avons décidé d'accompagner le ministère du Tourisme sur un certain nombre de projets. Et la construction d'un hôtel 5 étoiles à Yamoussoukro, sur 10 hectares, en fait partie. Il s’agit d’un bâtiment de R + 15 qui comportera, entre autres, près de 300 chambres avec des résidences et bureaux de luxe, des salles de conférence et de réception, ainsi qu’un héliport. Des espaces écologiques et récréatifs avec un aquaparc sont prévus. La durée de la construction est estimée à 36 mois avec des matériaux dont une partie viendra de la Turquie et l'autre de la Côte d'Ivoire », a indiqué Aristide Konan, directeur général de Bodo Services.

Et d’ajouter que le projet va générer plus de 300 emplois directs et près de 100 emplois indirects. Pour Ptekci Mehmet, CEO d’Elite World Hotels Group, « le projet est unique et nous sommes motivés pour sa réalisation. Ce genre d'hôtel manque dans la région ».

Clément Kouakou Kouadio, directeur de cabinet adjoint du ministère de l’Économie, du Plan et du Développement, a salué l’initiative et a dit que son ministère est disposé à accompagner ces investisseurs conformément aux dispositions légales en vigueur.