Cote d'Ivoire: Religion - La mosquée Mohammed VI d'Abidjan inaugurée

La mosquée Mohammed VI d'Abidjan a été inaugurée ce vendredi 05 Avril 2024 en présence de plusieurs autorités marocaines et ivoiriennes à Treichville quartier Biafra. Ce dans une ambiance emprunte de haute spiritualité et de concorde. En présence d’autorité politiques, administratives, religieuses et diplomatiques dont le Cheikh Al Aima Ousmane Diakité, président du Cosim.

L’édifice de la Mosquée s’étend sur une superficie de 25.000 m2 et comprend une salle de prière avec une capacité d’accueil de 7000 fidèles, une salle de conférence, une bibliothèque, un complexe commercial, des espaces verts, un pavillon administratif et un logement pour l’Imam, ainsi que d'un parking de grande capacité.

Les travaux, réalisés par des artisans marocains, ont obéi aux normes architecturales marocaines et traditionnelles.

« Ce joyau architectural que les mots ne sauraient décrire, traduit les liens séculaires et multidimensionnels entre la Côte d’Ivoire et le Maroc », a dit Drissa koné Koné, conseiller spécial chargé des affaires islamiques, représentant le Président de la République, Alassane Ouattara.

Il a souhaité que cette coopération solide qui se matérialise par des réalisations, que ce soit en termes de projet religieux ou infrastructures d'autres genres demeure longtemps.

« Le Président de la République tient à remercier Son Excellence le Roi du Maroc et tout le peuple marocain pour cette Mosquée qui traduit remarquablement la profondeur de la coopération entre les deux pays amis et les deux peuples frères », a-t-il indiqué.

%

Le Secrétaire général de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, Mohamed Rifki, qui n’a pas dit le contraire, a ajouté que la mosquée Mohammed VI d’Abidjan, réalisée conformément aux Hautes instructions de sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, constitue un haut lieu pour la consécration des valeurs de tolérance et d’ouverture, prônées par la religion musulmane.

Poursuivant, il a fait savoir que cet édifice religieux est une marque d’affection pour le Royaume du Maroc envers la Côte d'Ivoire.

« Le discours de la tolérance et de reconnaissance que doit prôner la Mosquée, signifie le respect de I' autre, la consécration de la grande diversité des cultures que véhicule une société ouverte. La tolérance comme reconnaissance est un principe fondamental en Islam. C'est un devoir éthique et religieux. La tolérance émane de la reconnaissance de la dignité des êtres humains, et leur égalité fondamentale. Quand le Coran parle de la dignité, il faut l'appliquer à tous les êtres humains. L'lslam reconnait, donc, à tous les hommes, le droit à la vie, à la propriété, à avoir une famille, à défendre la dignité et la liberté de conscience », a fait savoir Mohamed Rifki.

Il a ajouté que « nous partageons tous des valeurs fondamentales, car nous sommes issus d'un même humanisme et d'un même héritage spirituel, vu que l'islam s'inscrit dans la continuité des religions précédentes et est appelé à coexister avec leur prolongement. Nos cultures, nos civilisations, puisent aux mêmes sources divines. Mieux faire connaître nos points communs, nos origines communes, c'est pouvoir reconnaitre et accepter les différences et les divergences. Nos cultures partagent le même fondement éthique d'incitation à la rencontre, à l'échange et au respect d'autrui », a-t-il reconnu.

Quant à Sem Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire, il a salué l’excellence des relations entre les deux pays.

« L'édification de ce lieu de culte exceptionnel, dédié à la Gloire de Dieu Tout-Puissant, est un geste d'une grande générosité de la part de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l'Assiste, envers la République de Côte d'Ivoire. À mes yeux, cela témoigne de l'affection indéfectible que notre Souverain porte à notre pays frère. Cette Mosquée incarne bien plus que des murs et un minaret imposant. Elle symbolise l'amitié profonde et les liens indéfectibles qui unissent le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. Elle témoigne de la forte volonté commune de nos deux nations de promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue interreligieux, tant sur le plan continental qu’international », a dit le diplomate chérifien avant d’ajouter :« À travers cette Mosquée, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, Que Dieu l'Assiste, a démontré son engagement indéfectible envers la coopération et la solidarité entre nos pays frères et amis. Sa générosité reflète les valeurs d'ouverture, de partage et d'entraide qui caractérisent depuis toujours le Royaume du Maroc. »

La Mosquée Mohammed VI d'Abidjan ne sera pas seulement un lieu de culte, mais aussi un symbole de paix, de fraternité et de prospérité pour toute la communauté. Elle servira de lieu de rassemblement où les fidèles pourront se recueillir, se ressourcer et renforcer leurs liens spirituels. Ce sera aussi un havre de savoir, un pôle de connaissances religieuse et de partage fraternel. A noter que cette nuit, cette mosquée va enregistrer la célébration de la nuit du Destin.