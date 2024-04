Madagascar: 'La population est pauvre matériellement mais riche spirituellement', déclare l'évêque de Moramanga

Antananarivo — "Le diocèse de Moramanga est nouvellement formé, donc les défis auxquels l'Église est confrontée ici sont liés à la création de nouvelles structures, à la formation des agents pastoraux", affirme Rosario Saro Vella, évêque de Moramanga, Madagascar, dans une interview accordée à l'Agence Fides.

Le diocèse de Moramanga a été créé en 2006. Quelle est la situation ecclésiale actuelle ?

Nous avons encore peu de prêtres diocésains, soit seulement quatre plus un diacre. Avec les autres religieux, nous sommes 35 au total. Dieu merci, nous sommes une communauté soudée qui travaille bien ensemble. Il y a 14 paroisses et districts missionnaires. Ils ont tous une grande extension territoriale et de nombreux postes de mission. Par district missionnaire, nous entendons un centre où il y a un prêtre ou la présence d'autres religieux. Par stations missionnaires, nous entendons les "petites églises" qui comptent entre 20 et 70 fidèles, voire un peu plus. Sur un territoire aussi vaste, tous les fidèles n'ont pas la possibilité d'assister à la Sainte Messe. Dans certaines régions, ils ne peuvent l'avoir qu'une fois par an.

Dans une telle réalité, les catéchistes jouent donc un rôle fondamental...

Nous avons plusieurs catéchistes, dont certains sont bien formés, ayant reçu une formation d'au moins 10 mois dans nos centres. Dans ces cas, nous leur donnons la possibilité de distribuer l'Eucharistie. Chaque dimanche, tous les catéchistes président la célébration de la Parole et, là où c'est possible, les fidèles peuvent recevoir l'Eucharistie. En plus de présider la liturgie dominicale de la Parole, les catéchistes participent à la formation des enfants, aux cours de préparation au mariage et à la préparation des baptêmes, ainsi qu'à la visite des malades.

C'est important parce que les gens considèrent les catéchistes comme des personnes à part entière, très estimées et aimées. Une chose qui m'a frappée et que j'apprécie beaucoup, c'est que les fidèles gardent la mémoire des catéchistes précédents, se souvenant même d'anecdotes sur leur vie et leur personnalité. C'est donc une Église vivante et très animée.

Quelle est la situation à Madagascar d'un point de vue social ?

Si l'on considère ses richesses naturelles, Madagascar devrait être un pays prospère, un véritable paradis sur terre. Paradoxalement, il figure parmi les pays les plus pauvres du monde. Les raisons peuvent être multiples. Tout d'abord, la corruption qui fait que rien ne fonctionne, que la justice, la santé et l'éducation n'existent pas. La situation est dramatique et nous le constatons, nous qui sommes proches de la population. Nos centres d'aide, comme Caritas ou les communautés religieuses, sont quotidiennement pris d'assaut par des foules qui demandent de l'aide pour les besoins de base.

Des familles ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'elles manquent de ce qui est considéré comme une évidence pour nous, Européens. Le plus grand drame se produit lorsqu'il y a une personne malade dans une famille. Ils viennent demander leurs droits : "Je voudrais avoir un travail" ; "Je voudrais donner à mes enfants la possibilité de s'éduquer" ; "Je voudrais être guéri ou avoir la possibilité de guérir ma famille". L'Église fait tant et essaie de faire toujours plus, mais elle ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde.

Y a-t-il des raisons d'espérer ?

La situation est vraiment dramatique, mais à l'intérieur de ce drame, il y a beaucoup de points lumineux qui rayonnent d'espoir. Tout d'abord, à Madagascar, il n'y a pas de guerre, Dieu merci. Nous n'avons donc pas le mal le plus laid que nous, les humains, avons construit. Nous ne prévoyons pas qu'il puisse y avoir une guerre car malgré les tensions sociales existantes, une solution pacifique est toujours recherchée. C'est un mérite de la mentalité malgache.

Un autre élément d'espoir est la grande patience et la capacité d'adaptation des habitants de l'île. Les salaires sont très bas et les ressources disponibles sont minimes, mais les Malgaches vivent et parviennent à faire vivre leurs familles. Enfin, il existe une grande solidarité entre les gens, entre les familles et dans les quartiers. Cela commence dès le plus jeune âge. L'enfant dit: "le goûter que ma mère m'a donné, je dois le partager avec ceux qui n'en ont pas". L'un des engagements pris pendant le Carême dans les écoles était de partager le goûter entre les élèves.