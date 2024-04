Angola: Nomination de l'évêque de Kwito-Bié

Cité du Vatican — Le 28 mars dernier, le Saint-Père a nommé évêque du diocèse de Kwito-Bié (Angola) Mgr Vicente Sanombo, membre du clergé de l'archidiocèse de Huambo, jusqu'à présent vicaire général et curé de la cathédrale. Mgr Vicente Sanombo est né le 23 octobre 1964 à Cangenge (Angola). Il a étudié la philosophie et la théologie au Grand Séminaire Christ-Roi de Huambo et a été ordonné prêtre le 6 novembre 1992.

Il a occupé les postes suivants et a poursuivi ses études : licencié en Écriture Sainte à l'Institut Biblique Pontifical ; économe, recteur du Petit Séminaire, recteur du Séminaire de Philosophie de Huambo et responsable du Centre Pastoral du Bon Pasteur. Depuis 2004, il est chargé de cours d'Écriture Sainte au Grand Séminaire Christ-Roi de Huambo, depuis 2009, curé de la cathédrale, depuis 2010, vicaire général et, depuis 2019, assesseur de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé.