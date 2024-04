Ile Maurice: Performance record du Semtri à 9 255,55 points

Lorsque la performance du Semtri, l'indice de rendement total, institué en 1989, a atteint les 9 255,55 points lors de la séance boursière du vendredi 29 mars, les responsables de la Stock Exchange of Mauritius (SEM) n'ont pas hésité à la qualifier de «performance record».

La dernière fois où l'indice Semtri a fait s'affoler les machines à calculer, c'était lors de la séance boursière du 4 mai 2022. Le tableau d'affichage annonçait alors une performance de 9 182,32 points. Cette performance a été reléguée au second plan lorsque celle du vendredi 29 mars a affiché une hausse de 73,23 points.

Pourquoi un tel enthousiasme dans les milieux boursiers ? Cette hausse de l'indice de rendement total est une bonne nouvelle pour les personnes qui ont fait des placements dans les valeurs mobilières des sociétés qui évoluent sur le marché boursier mauricien et qui ont choisi de réinvestir tous les revenus qu'un placement a générés dans la même société. Grâce à cet indice, outil indispensable pour suivre l'évolution du marché boursier, un actionnaire détient entre les mains ce qui devrait lui permettre de mesurer le retour qu'il pourrait éventuellement espérer sur son investissement.

Il n'y a pas que l'indice de rendement total qui a fait jubiler les acteurs du secteur boursier. Le Semdex, qui traque la performance des valeurs du marché officiel de la Bourse de Maurice, ainsi que le SEM-10, qui suit l'évolution des dix plus grosses valeurs du marché officiel en termes de capitalisation, de liquidité et de critère d'investissement, ont rapporté de bons résultats. Le Semdex s'en est sorti avec un retour de 5,57 % depuis le début de 2024 alors que le SEM-10 a terminé le premier trimestre avec un gain de 8,19 %.

La bonne performance affichée par ces trois indices boursiers a pour origine celle du groupe MCB et de SBM Holdings Ltd, les deux institutions qui dominent le secteur bancaire mauricien. Une performance qui résulte de la solidité de leur potentiel de rendement. Et pour cause : depuis, le début de cette année, le groupe MBC et SBM Holdings ont réalisé un retour de 15,74 % et de 14,29 % respectivement. Ce tableau de performances remarquables inclut également celles des autres membres du club de titres de premier ordre, les Blue Chips dont celles de Vivo Energy Mauritius (+5,90 %), Sun Limited (+ 5,13 %) et Ciel Limited (+ 4,94 %).

À quoi Sunil Benimadhu, Chief Executive de la SEM, attribue-t-il la démonstration de l'indice de rendement total de la Bourse de Maurice, le vendredi 29 mars, et qu'il qualifie d'ailleurs de «nouveau sommet historique» ? «La récente poussée de cet indice», a-t-il indiqué, «a été stimulée par la forte croissance des bénéfices réalisées par plusieurs actions phares au cours des derniers trimestriels. Les transactions se négocient actuellement à des niveaux de valorisation attrayants comme en témoigne le ratio cours/ bénéfice, le price-earnings ratio, moyen du marché de 6,8 % et un rendement moyen des dividendes du marché de 4,02 %.»

Sursaut d'intérêt

Pour Neeraj Umanee, directeur de Swan Securities Ltd, entité chargée des projets d'investissement de Swan Capital Solutions, un des principaux acteurs du secteur mauricien des services financiers, l'impact de la récente performance des valeurs mobilières du groupe MCB a été considérable sur le marché. Depuis le début de 2024, celui-ci a connu une hausse de 17 % pour enregistrer un niveau de performance de Rs 380 jamais atteint jusqu'ici. «Le dynamisme occasionné par l'évolution positive de la valeur des titres du groupe MCB», a-t-il indiqué, «a été renforcé par l'intérêt grandissant pour ces valeurs affiché par les investisseurs étrangers, en particulier durant le mois de mars. On a assisté à une véritable chasse aux titres du groupe MCB avec des propositions d'achats fermes d'un montant global de Rs 93 millions en provenance de l'étranger. Nous sommes d'avis qu'il y a manifestement un sursaut d'intérêt pour les valeurs cotées sur la plate-forme boursière de Maurice et ce, dans un contexte où des économies dévoilent leur potentiel de résilience. Une situation que l'on peut bien observer au niveau des bénéfices positifs récurrents, de même qu'au niveau du potentiel de profitabilité des compagnies dont les valeurs sont cotées sur la plate-forme boursière de manière générale, mais plus précisément par rapport aux résultats enregistrés par les conglomérats à ces différents niveaux de performance.»

Comme explication de la performance des indices boursiers, Sanjay Goolab, Managing Director du segment Solutions Investment chez Axys Investment Partner du groupe Axys, qui par le truchement d'Axys Stock-broking Ltd, courtier dûment autorisé par la SEM, pense que ce phénomène a été principalement occasionné par la performance sur la place boursière des valeurs du groupe MCB et de celles de la SBM Holdings Ltd.

Cependant, il s'autorise à accorder une longueur d'avance au groupe MCB. «Le record enregistré lors de la séance de ce 29 mars 2024», a-t-il souligné, «est le résultat de la performance des valeurs des deux institutions bancaires que sont le groupe MCB et la SBM. Chez le groupe MCB, nous avons noté la manifestation d'un intérêt particulier des investisseurs étrangers pour ces valeurs. Il s'agit d'un phénomène qu'on n'avait pas vu depuis belle lurette. Ce qui pourrait avoir comme origine la difficulté pour notre roupie à résister aux risques de la dépréciation. Les fondamentaux financiers du groupe MCB ont été impressionnants année après année. Son potentiel de rendement s'est soldé par la distribution d'un dividende de 5,35 %. Un phénomène plus que rare sur le marché boursier mauricien. Parallèlement, le groupe SBM a fait état de résultats financiers record la veille, soit le 28 mars. La décision de distribuer des dividendes est un facteur on ne peut plus positif. Le groupe SBM a doublé ses dividendes comparés à l'année précédente. Le rendement courant de ses dividendes est de 8,16 %. Lors de la séance du 29 mars, la valeur des titres du groupe SBM a enregistré, en un seul jour, une hausse de 16,6 %. L'élément qui, sans conteste, aura contribué à ce regain d'intérêt pour ses valeurs, est l'engagement pris par sa direction à ne pas négliger le principal objectif de ses actionnaires qui ont placé leur confiance dans le potentiel des titres du groupe, c'est-à-dire de disposer d'un retour plus que mérité sur leurs placements.»