Congo-Kinshasa: Bunia - Le maire de la ville sensibilise contre la justice populaire

Le maire de la ville de Bunia (Ituri), colonel Bosco Mbuyi a invité, jeudi 4 avril, ses administrés à se méfier des actes de justice populaire.

Il a lancé cette invitation au cours d'un meeting organisé, après le meurtre de quatre présumés bandits dans le quartier Biko Kolamani dans la périphérie de la ville.

A cette occasion, colonel Bosco Mbuyi Nkola a demandé à sa population de protéger les personnes arrêtées, qui peuvent renseigner sur les commanditaires des actes d'insécurité :

« Même si une personne est déjà dans l'état de faiblesse, on doit toujours la protéger. On ne peut pas la tuer. Parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de chercher la cause de l'insécurité... Ceux qui sont victimes de justice populaire, on peut les exploiter et nous connaissons ceux qui se trouvent derrière. S'il y a des mains noires, nous allons savoir. Même si ce sont des militaires, policiers... alors dans ce cas nous allons les démanteler ».

Cet officier de la police nationale a également appelé la population de Bunia à la vigilance :

« Il n'est pas dit que quand on prend un ennemi on le tue. Non. Là on est peut-être dans la jungle ».

D'après des sources locales, ce meurtre des présumés bandits a semé la psychose au sein des habitants de Bunia.

Certains ont affirmé ne plus faire confiance à l'autorité urbaine, ni aux forces de l'ordre.