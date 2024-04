Congo-Kinshasa: Bukavu - Clôture de la Foire d'emploi et d'échanges entre agents de la MONUSCO et employeurs locaux

La MONUSCO a clôturé, vendredi 5 avril à Bukavu, la Foire d'emploi qu'elle a organisée en faveur des employeurs locaux sur les opportunités d'emploi après son désengagement du Sud-Kivu.

Le Foire de l'emploi de Bukavu est une initiative de la MONUSCO Sud-Kivu, quelques jours avant son désengagement total de la province, dans le souci d'offrir des opportunités d'emploi à son personnel expérimenté et qualifié de plusieurs années.

Gani Are, chef de bureau intérimaire de la MONUSCO, explique :

« Le mandat de la MONUSCO au Sud-Kivu va prendre fin à partir du 30 juin prochain. Donc, nous avons développé des compétences et des capacités, avec des (agents) ayant travaillé à la MONUSCO pendant vingt ans et ayant développé certaines capacités professionnelles. Donc, cette occasion c'est de permettre des échanges avec des employeurs locaux et les agences et voir la possibilité de recrutement si possible ».

Le gouvernement provincial du Sud-Kivu se dit très intéressé par cette activité. Une occasion de cibler certaines compétences auxquelles les employeurs peuvent recourir à tout moment.

« Il y a certaines compétences, expériences, et expertises que vous avez déjà acquises qui sont parfois rares sur le marché, et nous sommes très ouverts, en tant que gouvernement, de pouvoir voir ensemble comment absorber dans la mesure du possible toutes ces valeurs que vous détenez », fait remarquer Gaston Cissa wa Numbie.

Une cinquantaine d'entreprises de la place et agences onusiennes ont été présentes dans cette foire de l'emploi.

Il s'agit notamment de VODACOM, Airtel, TMB, INPP, CARITAS, Médecins d'Afrique, Clinique Saint Luc, Société Olive et des agences du système des Nations Unies, Unicef, Ocha, PAM, UNHCR, OIM et de la FAO.