Sénégal: La classe politique attristée par le décès de Mahammad Boun Abdallah Dionne

Dakar — De nombreux responsables politiques ont exprimé vendredi, sur le réseau social X leur "profonde tristesse" suite au rappel à Dieu à l'âge de 64 ans de l'ancien Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne, candidat à la dernière élection présidentielle.

L'ancienne Premier ministre Aminata Touré dit avoir appris avec "une grande tristesse" le rappel à Dieu de Mahammad Boun Abdallah Dione", son successeur à la station primatoriale.

Elle a rendu hommage à "un homme d'Etat accompli et un gentleman de grande valeur", priant que "Dieu l'accueille au Paradis parmi les Valeureux".

Le président du parti Awalé, Abdourahmane Diouf, a lui aussi exprimé sa "tristesse". Il a présenté ses "condoléances émues à sa famille, ses proches et à toute la Nation Sénégalaise" et prié pour que Dieu l'accueille dans "Son Paradis céleste en cette fin de mois béni de ramadan".

La responsable de la coalition "Alternative pour la relève citoyenne" (ARC), Anta Babacar Ngom se dit attristée par cette nouvelle et présenté ses "plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et à tout le peuple sénégalais".

Selon elle, "M. Dionne était un homme d'État dévoué et un leader visionnaire qui a servi son pays avec passion et intégrité. Sa contribution significative au développement du Sénégal restera gravée dans l'histoire. En ces moments difficiles, que le souvenir de son engagement et de sa sagesse apporte un peu de réconfort".

"C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de l'ancien Premier Ministre Mohammed Boun Abdallah Dione. Je rends hommage à son dévouement et son service à l'État. En ces moments difficiles, mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix", a dit Khalifa Sall de Taxawu Sénégal.

Pour l'ancien candidat à la présidentielle, El Hadji Mamadou Diao dit Mame Boye Diao, la "contribution" de Mahammad Boun Abdallah Dionne" à la nation restera gravée dans nos coeurs".

Le Candidat de la Coalition "Diao 2024" a rappelé la "relation particulière" qu'il entretenait avec ce "grand homme d'État, serviteur de la République, brillant, pragmatique, humble et l'impact qu'il a eu sur (sa) vie".

Le leader du mouvement politique Tekki, Mamadou Lamine Diallo a rendu hommage à son "ami de 55 ans" qu'il a présenté comme "un brillant sujet".

Boubacar Camara, président du Parti de Construction et de la Solidarité PCS/JENGU-TABAX a salué la mémoire d'un "homme courtois et cultivé" qui "s'en est allé après un dernier combat pour le Sénégal".

"Le destin a voulu qu'il n'ait pas pu voter pour lui-même pour des raisons de santé. Aujourd'hui, il est arraché à notre affection, quelques jours après l'installation d'un nouveau Président de la République. Jusqu'au bout, il nous a laissé le souvenir d'un homme dont la vaste culture est le trait frappant et qui aura mené un combat sans répit pour le Sénégal, avec courtoisie et détermination", a-t-il dit.

Le Directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a relevé que son engagement a permis de faire avancer plusieurs questions relatives aux droits humains.

"Nous sommes peinés par le décès de l'ancien PM Mahammad Boun Abdalah Dionne survenu ce jour à Paris. A la primature, il s'était entouré d'un groupe de conseillers particulièrement efficaces avec qui nous avons fait avancer plusieurs questions relatives aux droits humains", a-t-il témoigné.