Afrique: La III édition de NewSpace Africa rassemble plus de 600 participants à Luanda

Talatona — La 3ème édition de NewSpace Africa, qui s'achève aujourd'hui, rassemble plus de 600 personnes, dont 200 délégués internationaux, 347 délégués nationaux et un univers de 100 étudiants, a révélé jeudi, à Luanda, le porte-parole de l'événement, Gilberto Gomes.

Se confiant à la presse, Gilberto Gomes a jugé satisfaisant le nombre de participations, soulignant que les indicateurs correspondent aux statistiques attendues et que les exposants, les "startups", ainsi que la présence des membres de l'Exécutif, comme prévu, en font partie.

Pour la représentante de l'entreprise Reorbit, Bevania de Melo, l'événement a été utile en permettant aux équipes de repartir avec des connaissances, en matière technologique, acquises auprès d'autres homologues, tant nationaux qu'internationaux.

À son tour, la directrice de la communication institutionnelle d'Angola Telecom, Elsa Pedro, a déclaré que son entreprise avait présenté "Conecta Angola" comme une grande affiche avec GGPNE, Infrasat et FADCOM, qui apportent la connectivité aux zones les plus reculées.

A son tour, la présidente du Conseil d'Administration de MS Telecom, Felisberta de Jesus, a déclaré que l'entreprise qu'elle dirige, a présenté de grandes expériences, en termes de satellite et de communication, tels que des services liés à l'exploitation d'AngopSatII et la vente de transmission de données dans le segment satellite à d'autres opérateurs.

Le représentant de GMES et Afrique, Thioro Nyang, a expliqué que son équipe est présente à l'événement pour partager des connaissances, et le programme GMES et Afrique qui existe depuis sept ans.

Brice MontFraix, représentant de GMES et Africa, a considéré GMES comme un programme complet et systémique qui aborde toutes les composantes que l'espace présente à l'Afrique, du partage de connaissances, de données, de formation, de connaissances, de communication et autres services.

Il a souligné que les personnes présentes pourront voir ce qui pourra être mis en oeuvre à l'avenir dans l'espace africain.

La III édition de NewSpace Africa est le plus grand événement spatial du continent organisé par Space in Africa, en partenariat avec l'Union africaine et le Bureau national de gestion des programmes spatiaux (GGPEN), réunissant des décideurs, des représentants gouvernementaux, des universitaires et des leaders de l'industrie spatiale africaine, dans un environnement qui cherche à analyser le rôle de l'espace dans la réduction de la pauvreté.

L'événement, qui rassemble des représentants de 54 pays, rassemble des stands d'agences spatiales telles que la NASA (États-Unis), l'ESA (Europe), SANSA (Afrique du Sud) et KSA (Kenya), ainsi que la Russie et la Chine.