Algérie: L'importance d'accompagner et de former les associations culturelles mise en avant

AIN TEMOUCHENT — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a affirmé, jeudi soir à Aïn Témouchent, l'importance d'accompagner et de former les associations culturelles de façon périodique, à travers des programmes pratiques à même d'aiguiser les talents créatifs dans le domaine culturel.

La ministre a insisté sur l'exploitation régulière de ladite structure, à travers la programmation de plusieurs activités artistiques et théâtrales en accueillant les différentes associations culturelles, et en leur assurant l'accompagnement et la formation nécessaires.

Mme Mouloudji a inspecté, lors de sa visite de travail dans la wilaya de Aïn Témouchent, des ateliers créatifs au niveau de la Maison de la culture Aïssa-Messaoudi, notamment ceux liés à l'art plastique, et s'est enquis des activités du Club de "Aïn Témouchent Taqraa", un espace pour encourager les jeunes à la lecture.

Un exposé a été présenté à la ministre sur le projet de création d'un musée présentant les artistes de la wilaya, en cours de réalisation.

La ministre a, en outre, assisté à une présentation artistique traditionnelle offerte par des troupes folkloriques locales.

Messaoud Bellemou (78 ans) est le premier artiste algérien qui a œuvré à la modernisation de la musique Raï en 1967, en introduisant un instrument de musique en cuivre dans ce genre musical, et contribué à faire connaître cet art à travers le monde.