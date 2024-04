Algérie: Signature d'un accord de coopération entre le ministère de la Formation et de l'enseignement professionnels et le CSJ

ALGER — Un accord de coopération a été signé, jeudi soir à Alger, entre le ministère de la Formation et de l'enseignement professionnels et le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), en vue de renforcer la place des jeunes et de contribuer au développement des programmes de formation afin de les adapter aux enjeux actuels.

Dans son allocution à cette occasion, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a affirmé que l'accord s'inscrivait dans le cadre "d'une approche participative", adoptée par le secteur avec ses différents partenaires pour réaliser les objectifs tracés, notamment ceux liés à la garantie d'une main d'oeuvre qualifiée, répondant aux exigences du marché du travail.

L'accord intervient pour répondre aux ambitions des jeunes, l'objectif étant de les doter de qualifications et formations nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi ou d'envisager des projets d'investissement pour cette catégorie, à laquelle les autorités publiques accordent une grande importance.

En vertu de l'accord, les deux parties oeuvreront à renforcer la formation des jeunes qui bénéficieront d'un encadrement spécialisé et d'un accompagnement dans la préparation de leurs projets, et à valoriser les modèles réussis dans ce domaine.

Le ministre a rappelé dans ce cadre, que son secteur a adopté une nouvelle approche pour améliorer la qualité de la formation afin de l'adapter aux règles de la compétitivité dans le marché du travail, ajoutant que "de là est venue l'idée de la création de clubs de l'innovation et de la créativité, composés de stagiaires et de porteurs d'idées ou de projets entrepreneuriaux pour les accompagner et les orienter".

Le président du CSJ, Mustapha Hidaoui, a souligné dans son allocution l'importance de l'investissement dans la ressource humaine, notamment les jeunes étant le moteur essentiel de la dynamique de développement.

L'accord a été signé en marge d'un Iftar collectif organisé en l'honneur des présidents des clubs de l'innovation et de la créativité "l'empreinte de la formation".