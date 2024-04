Afrique: La Mosquée Mohammed VI d'Abidjan, le symbole d'un Islam de paix, de solidarité et de vivre-ensemble (Responsable religieux ivoirien)

Abidjan — La Mosquée Mohammed VI d'Abidjan, réalisée conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, est le symbole d'un Islam de paix, de solidarité et de vivre-ensemble, a affirmé le président du Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques (COSIM) de Côte d'Ivoire, Ousmane Diakité.

Dans une déclaration à la presse à l'occasion de l'inauguration officielle de la Mosquée Mohammed VI d'Abidjan, M. Diakité a souligné que cet édifice religieux est une illustration de la coopération fraternelle entre la Côte d'Ivoire et le Maroc et de l'amitié liant SM le Roi et le Président Alassane Ouattara.

Il a relevé qu'en bâtissant ce majestueux lieu de culte, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, marche sur les pas de Ses ancêtres qui étaient les premiers à s'engager dans l'action de diffusion de l'Islam en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest.

"Nous sommes très heureux, et au nom de toute la communauté musulmane je dis merci à SM le Roi Mohammed VI", a-t-il ajouté, mettant en avant le rôle civilisationnel et spirituel que va jouer cette grande Mosquée, notamment en matière d'enseignement et de promotion des valeurs de solidarité et de fraternité.

De son côté, le président de la section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, Cheick Moustapha Sonta, a tenu à exprimer ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à SM le Roi, Amir Al Mouminine, "pour avoir construit cette Mosquée pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour tous les musulmans".

Outre la prière, la Mosquée Mohammed VI va servir de lieu d'enseignement du Saint Coran et de promotion de l'Islam modéré et du juste milieu, a-t-il poursuivi.

M. Sonta a d'autre part mis l'accent sur le rôle que joue la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en veillant à consolider et coordonner les efforts des érudits musulmans du Maroc et des autres États d'Afrique afin de diffuser et de consacrer les valeurs authentiques de l'Islam.

Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains a procédé, en collaboration avec les autorités ivoiriennes compétentes, notamment le Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques (COSIM) et la Section Ivoirienne de la Fondation, à l'inauguration officielle de la Mosquée Mohammed VI d'Abidjan et ce, à l'occasion de la Prière du vendredi.

L'édifice de la Mosquée s'étend sur une superficie de 25.000 m2 et comprend une salle de prière avec une capacité d'accueil de 7000 fidèles, ainsi qu'une salle de conférences, une bibliothèque, un complexe commercial, des espaces verts, un pavillon administratif, un logement pour l'imam et un parking.

Les travaux réalisés, par des artisans marocains, ont obéi scrupuleusement aux normes architecturales marocaines traditionnelles et authentiques dans toute leur splendeur.