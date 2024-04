Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Avril2024

Gabon : Diplomatie - Rencontre à Abidjan entre le président de la Transition gabonaise et Alassane Ouattara le 11 avril

Le président de la Transition au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, prévoient une rencontre en tête-à-tête le 11 avril à Abidjan, dans le cadre d'une visite officielle de 48 heures.Cette rencontre fait suite à leur dernier échange à Riyad en novembre 2023, lors du Sommet Arabie Saoudite – Afrique. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema avait alors sollicité le soutien d'Alassane Ouattara pour aider le Gabon à sortir des sanctions liées au coup de force de fin-août 2023. Cette nouvelle rencontre pourrait être l'occasion pour le président de la Transition de remercier Ouattara, étant donné que certaines sanctions ont été suspendues au niveau sous-régional. Outre les discussions sur la coopération entre les deux pays, le Dialogue national inclusif en cours à Libreville sera également abordé lors de cet entretien. (Source : alibreville.com)

Sénégal: Transports maritimes - Reprise mardi de la ligne Dakar-Ziguinchor après plusieurs mois d’arrêt

La desserte maritime entre Dakar et Ziguinchor, principale ville de Casamance (sud), va reprendre mardi après dix mois d’arrêt lié à des tensions politiques, a annoncé la société privée chargée de l'exploitation (Cosama).« Les rotations des navires reprendront sur la liaison maritime Dakar-Ziguinchor le mardi 9 avril », indique dans un communiqué le Cosama. La reprise de la liaison devrait coïncider avec la fête marquant la fin du ramadan, période pendant laquelle les habitants de Casamance se déplacent en masse. De nombreuses personnalités et habitants de Casamance avaient ces derniers mois appelé les autorités sénégalaises à reprendre la desserte maritime dont l'arrêt avait, selon eux, fortement handicapé l'économie et les déplacements. Cette desserte, assurée par trois navires, est un important moyen d'accès vers cette région enclavée, l'avion étant hors de prix pour de nombreux habitants, et la distance par la route longue de plus de 400 km. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Fermeture de 87 cliniques fictives dans la région du Guemon - Le Cndh salue les initiatives du ministère de la Santé

Dans un courrier dont fratmat.info a reçu copie, le Conseil national des droits de l’homme (Cndh) a dit sa grande satisfaction quant aux initiatives du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle visant à assainir le milieu sanitaire en Côte d’Ivoire.Dans le document en date du 2 avril 2024 et signé de la présidente du Cndh, Mme Namizata Sangaré, ledit ministère a procédé à la fermeture de 87 cliniques fictives dans la région du Guémon. Une action qui intervient dans le cadre de l’opération zéro clinique illégale d’ici fin 2024.Rappelant qu’au terme d’une enquête relative au droit à la santé réalisée du 25 juillet au 3 août 2022 dans les 31 régions administratives et le district autonome d’Abidjan, le Cndh a relevé que sur 1464 centres de santé privés, 343 avaient une existence légale, 99 exerçaient avec un agrément provisoire et 1022 ne disposaient d’aucune autorisation d’offre de service de santé. Les missions terrain de la Depps ont permis, dans les départements de Duékoué, Bangolo, Kouibli et Facobly (région du Guémon), de fermer 79 cliniques et de notifier à huit autres des mises en demeure sur les 87 inspectées.

Burkina Faso : Fonds minier de développement en 2023 - Une baisse des ressources enregistrée

La Chambre des mines du Burkina Faso a publié, le 4 avril 2024, la teneur de la première session ordinaire de l’année 2023 du Comité national de suivi de la collecte, de la répartition et de l’utilisation des ressources du Fonds Minier de Développement Local (CNS/FMDL).Au titre du premier semestre 2023, la collecte totale des ressources s’élève à 18 milliards 297 millions 693 mille 242,36 FCFA contre 22 milliards 570 millions 518 mille 221 FCFA à la même période en 2022.Ces données publiées par la chambre des mines du Burkina ressortent de la première session ordinaire de l’année 2023 du Comité national de suivi de la collecte, de la répartition et de l’utilisation des ressources du Fonds Minier de Développement Local (CNS/FMDL).On note ainsi une baisse de 4 milliards 272 millions 824 mille 978,64 FCFA, représentant une variation de -18,93 % selon les chiffres de la Chambre des Mines du Burkina (CMB).Une baisse de recettes qui, selon cette structure « est due à la suspension d’activités de certaines mines et de carrières du fait du défi sécuritaire.» (Source : aouaga.com)

Mali : Coopération bilatérale - Le président de la Transition a reçu une délégation tchadienne

Le jeudi 4 avril 2024, le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’État, a accordé une audience à une délégation tchadienne conduite par M. MAHAMAT ASSOUYOUTI Abakar, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale de la République du Tchad. Cette visite de haute importance s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques et fraternels entre le Mali et le Tchad. La délégation tchadienne, comprenant Mme Fatimé Goukouni WEDEYE, ministre de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, et l’Ambassadeur Adoum YOUNOUSMI, a été chaleureusement reçue au palais présidentiel. Cette rencontre a été facilitée par Mme Madina SISSOKO, ministre malienne des Transports et des Infrastructures, qui a guidé la délégation tchadienne jusqu’au sommet de l’État malien.( Source : abamako.com)

Bénin : Santé - La coopération bénino-canadienne se renforce dans le domaine

Au Bénin dans le cadre d’une visite de travail, le ministre du développement international du Canada, Ahmed HUSSEN a été reçu mardi 02 avril 2024, par Benjamin HOUNKPATIN, ministre de la santé. Les axes de coopération entre le Bénin et le Canada ont été explorés lors de l’audience entre les deux personnalités. Vers la dynamisation de la coopération entre le Bénin et le Canada. Avec Ahmed HUSSEN, ministre canadien du développement international, le ministre HOUNKPATIN a exposé au cours d’une audience mardi 02 avril, quelques pans de la vision de développement en cours au Bénin dans le domaine de la santé. (Source : acotonou.com)

Niger : Occupation des terres - 100 000 Km2 du territoire national cédés à des français

En 2018, l’information était tombée, tel un couperet. Une zone d’environ 100 000 km2 est cédée, pour 20 ans, à une ONG dénommée Noé. Cette zone, qui fait trois fois un pays comme la Belgique, comprend la réserve naturelle de Termit et de Tin Touma, l’une des plus grandes aires terrestres protégées d’Afrique, riche en espèces animales et végétales endémiques protégées. Une première en Afrique ! « C’est inédit et scandaleux », avait laissé entendre un cadre des Eaux et forêts. La nouvelle de la cession de cette portion du territoire nigérien à une ONG française a choqué plus d’un Nigérien. Signée à Niamey, le 5 novembre 2018, entre l’ONG Noé et l’État du Niger.( Source :aniamey.com)

Somalie : Diplomatie - Vers une rupture des relations entre la Somalie et l'Ethiopie ?

La Somalie a ordonné jeudi à l'ambassadeur d'Éthiopie de quitter le pays dans les 72 heures, ainsi que la fermeture des consulats éthiopiens dans la région séparatiste du Somaliland et dans la région semi-autonome du Puntland. Les diplomates et le personnel en poste dans les consulats doivent quitter la Somalie dans un délai d'une semaine, conformément à une résolution du cabinet. Le ministère somalien des Affaires étrangères a non seulement expulsé l'ambassadeur éthiopien, mais il a également rappelé son propre ambassadeur en Éthiopie pour consultations. (Source : euronews)

Rca : Coopération dans le secteur de la santé - Cérémonie de décoration de Madame Sania Nishtar, Directrice Générale de Gavi

L’Alliance Globale pour les Vaccins et l’Immunisation est une organisation internationale créée en 2000 qui a pour but d’accélérer les progrès des pays pauvres dans l’accès des enfants à la vaccination et dans la palette des vaccins disponibles. Après sa nomination à la tête de l’Organisation de Santé GAVI, le Docteur Sania NISHTAR, Sénatrice Pakistanaise a choisi la République Centrafricaine pour sa première mission à l’extérieur. En terre centrafricaine, Docteur Sania NISHTAR, Directrice Générale de GAVI s’est résolument lancée dans la campagne vaccinale en coopération avec le gouvernement centrafricain. Le Chef de l’Etat et son hôte de marque ont évoqué au cours d’un tête-à-tête la coopération entre la République Centrafricaine et l’Organisation sanitaire GAVI et surtout la campagne de vaccination contre la poliomyélite et le COVID 19.( Sourcee :abangui.com)