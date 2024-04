Madagascar: Antananarivo - La Jirama annonce le retour de l'approvisionnement en eau

L'approvisionnement en eau à Antananarivo reviendra à la normale bientôt. Des pannes à la station de Mandroseza ont causé les coupures.

Remplacement des pièces en panne. Le dysfonctionnement des roulements dans les deux pompes de la station à Mandroseza a entraîné la coupure d'eau massive dans certains quartiers d'Antananarivo. Ces pièces ont été remplacées par les techniciens de la Jirama hier. Les quartiers qui ont été privés d'eau pourront en bénéficier à nouveau. « Les ménages qui profiteront du retour de l'eau sont ceux se trouvant dans les bas quartiers comme Tsiadana et Antsahameva, et cela continuera dans d'autres zones comme Analamahitsy et Alasora. Le retour de l'approvisionnement en eau se fait petit à petit », selon Hilarion Ramiaramanana, directeur des Travaux d'urgence Eau à la Jirama.

Hier, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a fait une descente auprès de la station de la Jirama à Mandroseza. Le but était de constater les problèmes techniques qui empêchent l'approvisionnement en eau de certains quartiers. Fidiniavo Ravokatra, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, a souligné que « les roulements dans les deux pompes étaient en panne. Des pièces qui datent de 1970 et des moteurs datant de 1980. Les pièces étaient difficiles à trouver. Mais la Jirama a essayé de trouver des solutions. Ainsi, les deux pompes ont remarché ». Le ministre a précisé que « les pièces en panne ont été remplacées».

Rencontre

Le ministère, en collaboration avec la Jirama, annonce qu'il va tout faire afin de réduire les problèmes d'approvisionnement en eau. Le ministre a également incité les gens à rester calmes. Selon lui, les manifestations ne sont pas les solutions.

Une réunion du ministre avec les chefs des fokontany qui ont des problèmes d'approvisionnement en eau a eu lieu hier à l'hôtel de ville Analakely. Cette rencontre a été organisée dans le but d'identifier les problèmes qui persistent. Comme l'augmentation du nombre de la population, le vieillissement des infrastructures, le manque de pression, les différents problèmes techniques, la coupure de l'eau pendant la journée... Pour le cas du fokontany Antsampandrano Ilafy, Arson Théodore Rasolotiana a annoncé que l'approvisionnement en eau dans leur quartier a cessé tant pour les bornes fontaines, les bonbonnes que les forages. Le chef du fokontany Ambaniala Itaosy, Haingo Rakotonirina, raconte que certaines familles dans leur quartier doivent veiller la nuit pour avoir de l'eau. Cela se passe entre 23 heures et 04 heures du matin. Il n'y a pas d'eau pendant la journée.

Des solutions à long terme mais également à court terme ont été trouvées lors de cette rencontre, à savoir la multiplication du temps consacré au remplissage des bonbonnes dans les fokontany, l'augmentation du nombre de bonbonnes pour les fokontany qui en ont besoin ou encore l'approvisionnement en électricité des stations de forage inutilisées.

Dans trois mois, le ministère prévoit de construire cinq nouveaux distributeurs d'eau dans les quartiers considérés comme zone rouge en matière de coupure d'eau. Un projet intitulé PAAEP, financé par la Banque mondiale, sera la solution à long terme.

Au plus tard, l'appro- visionnement en eau devrait revenir à la normale aujourd'hui dans l'après-midi. Comme pour le cas des quartiers cités ci-dessus. Sans oublier que dans les zones périphériques d'Antananarivo, des problèmes d'approvisionnement en eau persistent encore.