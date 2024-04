Afrique: Homologation - Les résultats de l'inspection très attendus

Les férus du ballon rond se soucient de la possibilité de Madagascar de recevoir les matchs comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les informations ont été plus que verrouillées. La presse a eu du mal à couvrir le passage de l'émissaire de la Confédération africaine de football (Caf), le Namibien Josua Andries Hoebeb, à Madagascar afin d'évaluer l'homologation des infrastructures pour pouvoir accueillir des matchs internationaux.

Plus de sept organes de presse présents sur place ont été privés de couvrir cet événement très attendu par les passionnés du football malgache. La presse n'a pas eu le droit d'accéder au stade au moment de l'inspection de l'émissaire de la Caf. Les journalistes n'ont pas pu franchir le portail d'entrée P3, habituel accès les jours ouvrables. L'évaluation de l'inspecteur de la Caf reste encore un point d'interrogation.

Il a visité plusieurs infrastructures dont la principale, le stade Barea. Dès son arrivée, il a inspecté l'aéroport international d'Ivato. Le lendemain, il a fait le tour complet du stade Barea, les hôpitaux aux alentours et les projecteurs d'éclairage du stade en début de soirée. Il a été accompagné par Sarindra Randrianasolo de la Fédération malgache de football et consorts, durant son séjour dans la Grande île.

À la malgache, le traçage n'a été fait que vers 6 heures du matin hier, pour être prêt à l'évaluation. Le responsable de l'instance africaine a débarqué au stade Barea à 7h30 du matin, selon l'agent de sécurité en service pour inspecter la pelouse, les tribunes et tout ce qui est sous les tribunes. Il a vraiment fait le tour du stade. L'inspecteur a consacré plus de deux heures et demie à Mahamasina. L'arrosage et la sonorisation ont été testés durant notre passage.

Réaction tardive

Le président de la Fédération, Alfred Randriamanampisoa, y est passé de 9h06 à 9h30. Ce dernier a préféré ne pas répondre aux questions des journalistes. « C'est lui-même qui devrait répondre à vos questions », temporise-t-il.

« La pelouse ne pose pas de problème. Les herbes naturelles poussent bien. Il suffit de les laisser repousser avant de recevoir le prochain match. Le gazon n'a pas eu assez de temps pour recevoir le tournoi amical. Normalement, pour avoir une pelouse naturelle parfaite, il faut replanter intégralement l'aire de jeu », souligne une source responsable des lieux.

Dans son programme, l'émissaire de la Caf devait visiter les hôpitaux aux alentours, les terrains d'entraînement du stade annexe Barea et celui du By pass stadium, et vérifier les projecteurs d'éclairage du stade hier, en début de soirée. Ce matin, il devrait inspecter les hôtels aux alentours.

L'inspecteur de la Caf quittera Madagascar au début de cet après-midi. Il reste à savoir quelle décision va prendre l'instance internationale après cette inspection, vu qu'aucune retouche n'a été faite après le rapport exigeant la vingtaine de recommandations. La Fifa et la Caf pourraient-elles prolonger le délai de réhabilitation des impératifs

exigés? Le temps passe vite, les prochains matchs des Barea contre les Comores et le Mali auront lieu dans deux mois, en début juin. Au cas où le stade ne sera pas homologué, Madagascar devra jouer ses matchs prévus à domicile ailleurs.