Madagascar: Partenariat - Denise porte les couleurs de CFAO

Une synergie. Le groupe CFAO Motors, distributeur de la marque japonaise Suzuki, veut se fondre dans le décor culturel et folklorique de la Grande île. Le tout, en proposant des solutions durables de mobilité, via les voitures. C'est dans cette optique qu'a été établi le partenariat avec Denise, la chanteuse phare du moment, idole de milliers de jeunes. En effet, l'artiste s'allie à CFAO Motors pour promouvoir la marque Suzuki à Madagascar. Elle portera alors les couleurs de la marque et sera l'ambassadrice de cette marque nipponne dans la Grande île. Selon le groupe CFAO, elle sera une partenaire de choix pour promouvoir cette marque dans la mesure où elle vise son expansion dans le pays.

« Son engagement social et sa personnalité vibrante font d'elle une ambassadrice de choix parfaite pour Suzuki », confie le groupe CFAO dans un communiqué. D'après le concessionnaire, il s'agit d'un engagement mutuel pour une collaboration qui va s'inscrire dans le temps. « Les deux parties sont convaincues que ce partenariat créera une synergie positive entre l'image de la marque et le talent de l'artiste. Cette collaboration s'inscrit dans une volonté commune de promouvoir l'art et la culture malgache à l'échelle nationale et internationale », ajoute CFAO.

Cette collaboration touchera un large public malgache. Denise s'engage à promouvoir les produits Suzuki et en même temps, véhiculer les valeurs communes entre la marque et sa personnalité, notamment le dynamisme et le goût de l'aventure, ainsi que l'authenticité de la culture malgache. D'ailleurs, la culture malgache, souvent véhiculée par Denise dans ses sons, sera continuellement mise en avant dans ce contrat.