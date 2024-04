Togo: Une trajectoire de succès impressionnante

Les geeks de Togo, longtemps discrets, sortent de l'ombre et occupent directement le devant de la scène pour exprimer leurs talents dans l'e-sport ou sport électronique. Des gamers passionnés ont réussi, depuis quelques années, à s'illustrer à l'échelle du continent africain lors de différents tournois de jeux vidéo. Cette discipline prend ainsi une trajectoire de succès prometteuse avec les nouvelles initiatives entamées récemment dans le pays. Le fulgurant développement des infrastructures internet au Togo, ainsi que la démocratisation de l'utilisation des smartphones contribuent à l'engouement des jeunes pour l'e-sport. Les compétitions nationales font émerger de nouveaux talents au grand bonheur des promoteurs de gaming.

Supporter sur le circuit et adversaire redoutable derrière l'écran

Comme la plupart des passionnés de jeux vidéo, les joueurs togolais sont, avant tout, des fervents supporters. Bon nombre d'entre eux suivent les grandes compétitions de sport automobile comme le Grand prix Spa 2024 ou le Grand prix de Belgique de Formule 1. Cette course légendaire qui se déroule sur le circuit de Spa-Francorchamps est réputée pour sa difficulté. Il n'est pas étonnant d'apprendre que certains pilotes de F1 professionnels s'entraînent derrière un écran, plus précisément sur un simulateur, pour dompter ce circuit surnommé le « Toboggan des Ardennes ». Plusieurs courses de l'e-sport se déroulent sur ce circuit, pour ne pas citer que le F1 Esports Series qui n'est autre que le championnat officiel de F1 e-sport. Au Togo comme dans d'autres pays, les joueurs de jeux vidéo s'inspirent des techniques des pilotes de F1 sur les circuits physiques pour perfectionner leurs stratégies lors des compétitions de sport électronique.

Un coup d'accélérateur pour l'industrie de l'e-sport locale

La Fédération Togo Esport, qui est encore à ses premiers pas après quelques années de création, s'efforce de structurer cette discipline à travers l'organisation de plusieurs tournois. Tous les événements qu'elle organise dans le pays sont relayés par les médias locaux et africains afin de donner un coup d'accélérateur au développement de l'e-sport. La promotion du sport électronique est soutenue par la société en général et elle a reçu l'approbation du Ministère des sports et des loisirs. Certes, il reste beaucoup de chemins à faire, mais la volonté de tous les acteurs est en train de repousser les limites. Même si l'essor des compétitions des jeux vidéo côtoie encore les problèmes d'alimentation électrique et de connexion internet, les geeks togolais sont toujours de la partie. Par ailleurs, le développement de l'e-sport a le principal mérite d'encourager l'innovation technologique en si peu de temps.

La prochaine édition du « Gaming Arena Lomé » attendue avec impatience

Ouverte aux joueurs de tous les niveaux, le « Gaming Arena Lomé » est une compétition de sport électronique prévue pour se dérouler tous les ans dans la capitale togolaise. Après deux éditions couronnées de succès, le prochain rendez-vous est attendu de pied ferme par les gamers locaux et ceux de la Côte d'Ivoire, du Béni, du Ghana et d'autres pays voisins. Pour les années à venir, le promoteur de ce grand événement e-sport continental promet des compétitions encore plus spectaculaires que les précédentes. Le soutien de la plus haute instance africaine de l'e-sport, la CASE, va donner davantage d'élan à la promotion de cette discipline. La formation et l'encadrement des joueurs nationaux vont bon train. Si le dernier tournoi togolais de l'e-sport a réuni plus 300 concurrents, la prochaine édition enregistrera sans doute une participation record avec l'engouement fulgurant pour le sport électronique dans toute l'Afrique de l'Ouest.

L'e-sport togolais continue de gagner des adeptes d'année en année et la discipline se porte de mieux en mieux grâce à plusieurs initiatives locales. Si tous les acteurs jouent le jeu, y compris l'État, l'industrie du sport électronique du pays connaîtra un essor prometteur. Les joueurs comme les promoteurs voient dans l'e-sport une opportunité de développement économique.