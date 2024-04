Togo: Des leaders communautaires édifiés sur la posture à adopter

« Il ne peut y avoir de développement local sans la paix et la cohésion sociale », c'est connu. Pour protéger les acquis de ces dernières années de gestion de la commune de Golfe 1 alors que le Togo se prépare activement à affronter la période électorale (Législatives et Régionales 2024), le Maire de cette commune de Bè Afédomé, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, appuyé par le Chef Canton, Togbui Aklassou, a entretenu ce Vendredi 05 Avril 2024, les leaders communautaires des 36 quartiers de sur la posture à adopter au cours de ces périodes critiques de la vie de la nation togolaise. Au rang des participants à ce dialogue direct entre la Mairie, la Chefferie et les leaders communautaires, il y avait les chefs quartiers, les présidents des CDQ/CVD et leurs secrétaires généraux, et les comités des femmes des marchés se trouvant sur le territoire communal.

Des mots du Maire principal de Bè Afédomé, Joseph Gomado, ils ont « fait appel aux leaders communautaires, aux 36 chefs quartiers, aux présidents des CDQ accompagnés de leurs secrétaires généraux ainsi que les comités des femmes des marchés du territoire communal. Vous êtes sans savoir que la cohésion sociale et la paix nous tient à coeur, et vu la situation politique actuelle, il est de bon ton de discuter avec la population pour maintenir cette cohésion sociale et cette paix sans lesquelles on ne peut en aucun cas réfléchir aux problèmes liés au développement local ». Il a dit avoir « partagé avec eux cette crainte à laquelle fait face notre communauté surtout au moment des situations critiques politiques. C'est dans cette logique de prévention, que nous avons donc fait appel à ceux qui nous ont donné ce pouvoir de gérer notre territoire ».

Si l'élu local à la sortie de cette rencontre très fructueuse du fait de la richesse des informations échangées par les parties prenantes, il se dit bien convaincu de ce que « le message est passé, il y a eu une adhésion, et au niveau de leur base, ils vont vulgariser cette information ».

Pour ce qui est de cette vulgarisation, M. Gomado dit attendre des leaders communautaires qui ont pris part à la séance, que « chacun joue sa partition pour maintenir cette paix, cette cohésion sociale, et travailler pour le développement de notre territoire. Nous avons des résultats et nous n'avons pas le droit de mettre en cause ces résultats que nous avons, plutôt c'est de travailler main dans la main pour aller plus de l'avant ».

Toutefois, éclaircit-il, « cela ne nous empêche pas de dire ce que nous pensons, car chacun citoyen a cette liberté de s'exprimer. Mais la violence n'arrange rien ».

Présent à la rencontre, le Chef canton a convié les uns et les autres à s'approprier ce message de paix et de cohésion sociale pour un développement harmonieux de la Commune de Golfe 1.

On ose espérer donc que les informations partagées seront divulguées au sein des populations de la communauté Bè, pour que la période électorale à venir soit des plus apaisées possibles.