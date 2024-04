Madagascar: Ilafy - Un motard détroussé par des bandits armés

Un récent incident à Ilafy Panoramique a mis en lumière la menace croissante des vols de motos dans la capitale et ses environs. Un motard a été la cible de détrousseurs armés jeudi dernier, lorsqu'il a été arrêté en chemin par un groupe d'individus armés qui ont rapidement fait main basse sur ses biens. Malgré ses efforts pour résister, la victime s'est retrouvée sans défense face à la violence des bandits armés, qui ont emporté sa moto, son téléphone portable et de l'argent liquide avant de disparaître dans la nature.

La victime, choquée par cette expérience, a immédiatement déposé plainte auprès des autorités compétentes et a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux, sollicitant toute information pouvant aider à retrouver sa moto et son téléphone volés.

Malheureusement, cet incident n'est pas un cas isolé. Les vols de motos se multiplient dans la capitale et ses environs, avec des rapports de plaintes quasi quotidiens. Ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est que les bandits opèrent souvent armés et n'hésitent pas à recourir à la violence, mettant ainsi en danger la vie des victimes potentielles.

Un autre exemple récent de vol de moto a été signalé à Vontovorona Fenoarivo, où un individu a dérobé une moto garée devant un restaurant. Heureusement, grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre, le voleur a été appréhendé et la moto récupérée. Lors de l'interrogatoire, le voleur a prétendu que la moto appartenait à un ami et qu'il n'avait fait que la déplacer pour lui. Cependant, cette tentative d'excuse n'a pas suffi à le disculper, et il a été déféré au parquet pour répondre de ses actes.

Face à cette recrudescence des vols de motos, les autorités mettent en garde les propriétaires de motos, les incitant à prendre des mesures de précaution telles que garder leur véhicule à portée de vue. Avoir les numéros d'urgence des services de police et de gendarmerie peut également s'avérer crucial en cas de vol ou d'acte de banditisme. «Il est impératif pour les motards et les résidents de rester vigilants et de collaborer avec les autorités pour mettre un terme à cette vague de criminalité qui menace la sécurité et la tranquillité de tous », selon un officier des forces de l'ordre.