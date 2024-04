Madagascar: ORTM - Passation sous le signe de la promotion interne

L'un des plus grands défis que le ministère de la Communication et de la Culture doit affronter est, bien entendu, le fait de mettre la RNM et la TVM sur les devants de la scène pour obtenir du succès auprès d'une population de plus en plus exigeante et friande de nouveautés et de modernité sur le plan audiovisuel. La promotion interne des employés figure parmi l'une des méthodes adoptées pour atteindre ses objectifs. Le but étant de mettre en avant les personnes qui sont passionnées par le métier et préparées à relever le défi comme le nouveau DG de l'ORTM qui a pris ses fonctions hier.

La passation de service entre Jean Yves Belalahy, Directeur général sortant de l'Office de la radio et de la télévision malgache (ORTM) et Nampoina Ranarivelo, directeur général entrant, a eu lieu hier à l'auditorium et au musée « Havoria » de l'ORTM à Anosy. Le nouveau directeur général est une figure connue de tous, car avant sa nomination, il a occupé la fonction de directeur de la TVM pendant deux ans et demi. Augustin Andriamananoro, ministre de la Communication et de la Culture, qui a assisté à cette passation de service, n'a pas manqué de profiter de cette occasion pour souligner qu'il favorise la promotion interne. « J'ai fait l'effort de procéder à une promotion interne parce que je tiens à ce que ce soit quelqu'un de passionné et qui s'investit dans le métier qui prenne cette fonction.

Le DIT a bénéficié de ce système, il en est de même pour le SG qui méritaient bien d'occuper leur postes respectifs», a-t-il indiqué. Ce ministre a aussi mis en avant le fait qu'il donne la liberté à tous ses collaborateurs de rester ou de partir en fonction de ce qui leur semble correct et épanouissant pour leur carrière tout en stipulant que les portes du ministère leur seront toujours ouvertes dans le cas où ils voudraient revenir. Il a aussi présenté ses voeux au nouveau directeur général pour que celui-ci remplisse les missions qui lui ont été assignées. Il en a été de même pour Jean Yves Belalahy qui a fait une récapitulation des actions qu'il a entreprises au cours de ces cinq dernières années où il a dirigé l'ORTM.

Défis. L'un des plus grands défis qui attend le nouveau directeur général de l'ORTM, c'est de faire augmenter l'audience d'écoute pour la RNM et les téléspectateurs pour la TVM. Il ne faut pas oublier que ces deux chaînes de radio et de télévision ont fortement contribué à l'éducation de la société malgache à travers ses différentes émissions. Le ministre Augustin Andriamananoro n'a pas manqué d'annoncer son soutien pour l'atteinte des objectifs, que ce soit sur le plan matériel ou à travers des conseils. Il y a aura également des renforcements de compétences pour les employés afin que chacun puisse s'impliquer personnellement. Une modernisation des chaînes audiovisuelles aura aussi lieu en partenariat avec le gouvernement japonais.

De son côté, Nampoina Ranarivelo a profité de l'occasion pour annoncer un grand projet que l'ORTM prépare pour le mois de juin, sans pour autant entrer dans les détails pour le moment. De nombreux efforts ont déjà été effectués, mais de nombreuses missions attendent encore ce nouveau DG. Parmi ses réalisations durant ces deux ans et demi où il a occupé la place de directeur de la TVM, serait l'habillage de celle-ci, la possibilité d'effectuer une émission en direct, la stabilité du journal télévisé, la couverture d'événements importants à l'échelle nationale avec des pics d'audience (26 Juin, investiture...). Il y a aussi les programmations spéciales pour les événements marquants comme la fête des mères, la commémoration du 29 mars. En tout, 14 nouvelles émissions ont vu le jour au cours de ces deux ans et demi où il a dirigé la TVM.

Sur le plan culturel, le ministre a profité de l'occasion pour annoncer que les procédures entamées pour le rapatriement du crâne du roi Toera sont déjà à un stade très avancé. Un comité a déjà été désigné pour prendre en charge toutes les démarches entre le gouvernement malgache et le gouvernement français. Il y aura aussi une descente sur Beloha Tsiribihina au cours de la semaine prochaine afin de renouer la conversation avec les patriarches locaux. Un film documentaire sera aussi réalisé autour de l'histoire du roi Toera et de son crâne.