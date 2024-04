Madagascar: Midirama - Le pays, à l'écart des grands conflits actuels

C'est vers le nord de l'île que les yeux de la communauté nationale se sont tournés cette semaine. Bien que le début de la saison cyclonique fût relativement clément pour la Grande île, cette dernière a pu mesurer les effets de Gamane, une tempête tropicale qui a amené dans son sillage de fortes intempéries. Elle a déversé des trombes d'eau qui ont provoqué des inondations. Les populations des régions Diana et Sava ont été fortement impactées par ce météore qui a laissé derrière lui ruines et désolations. Les dizaines de milliers de sinistrés commencent à être pris en charge par le BNGRC qui est en train d'organiser les secours. L'état de sinistre national qui a été décrété va permettre d'accélérer l'arrivée des aides locales et internationales.

Le pays qui connaît déjà de grandes difficultés doit affronter cette nouvelle épreuve qui nécessitera de nombreux efforts pour la surmonter. L'État avec ses moyens limités a essayé de parer au plus pressé en commençant à réparer les ponts détruits. On peut se rendre compte du calvaire des passagers de taxi-brousse à travers leurs récits de voyage. La hausse des frais de transport ne les dispense pas de subir les transbordements nécessaires pour passer d'un bord à l'autre des rivières en crue. La reconstruction de tous les ouvrages et bâtiments détruits après le passage de Gamane ne sera pas aisée.

Les agriculteurs se désespèrent devant leurs champs inondés et leurs récoltes perdues. Les problèmes politiques dans lesquels les partis de la majorité et de l'opposition, en regard, paraissent dérisoires. Chaque camp essaie, pour le moment, de trouver les meilleurs candidats pour les représenter aux élections législatives. Les choix des appareils ne font pas l'unanimité et certains sont prêts à se présenter sans le label de leur parti. La destitution de Christine Razanamahasoa de son mandat de député est maintenant actée, mais tout le monde se demande comment elle va peser sur le front politique après l'affront subi.

Le Proche-Orient et l'Europe restent sans conteste les régions du monde qui focalisent l'attention de la presse internationale. La guerre acharnée que mènent les Israéliens contre le Hamas a généré une tragédie qui est en train d'isoler l'État hébreu sur le plan international. L'attaque du 07 octobre 2023 par les terroristes du Hamas contre des localités à la frontière d'Israël a suscité un immense élan de commisération des peuples du monde entier.

Ce que le cabinet de Benyamin Netanyahu fait actuellement est en train de se retourner contre lui. La mort de dizaine de milliers de Palestiniens, victimes des bombardements de tsahal et la famine engendrée par le blocus empêchant le ravitaillement de la population, ont retourné totalement les opinions publiques. Les États-Unis ont commencé à modifier leur position vis-à-vis d'Israël et certains médias parlent d'un prochain revirement de l'administration Biden à son égard.

Après l'attentat sanglant qui a eu lieu dans une salle de concert à Moscou, les autorités russes ont établi un narratif établissant l'implication des Ukrainiens dans sa préparation. Certains officiels parlent même de l'aide apportée par les services secrets occidentaux dont, disent-ils, les renseignements fournis au FSB s'apparentaient à de la diversion. Les déclarations faites commencent à influencer l'opinion de la population russe. Le démenti vigoureux et les explications fournies par les spécialistes occidentaux ont rétabli la vérité, mais elle montre que la guerre de communication est en train de s'installer de manière durable dans le paysage médiatique.

Le monde vit maintenant au gré des rapports de force qui se sont créés depuis le début de ce XXIème siècle. Madagascar doit, elle aussi, s'intégrer dans ce jeu politique qui dicte la conduite à tenir pour tirer le mieux possible son épingle du jeu. Notre pays essaie de rester le plus neutre possible sur le plan international. Il prône cette neutralité positive qui l'écarte des conflits qui traversent le monde en ce moment.