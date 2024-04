Madagascar: Aménagement de Parcs solaires - Une autre série de cargaisons attendue pour le projet 50MW

Le Ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) a annoncé l'arrivée imminente d'une série de quatre cargaisons contenant des équipements et des matériaux destinés à l'aménagement de centrales solaires. L'arrivée de ces cargaisons pour le projet d'implantation de centrales de production électrique d'une capacité totale de 50 mégawatts (MW), représentent un pas significatif vers l'amélioration de l'accès à l'électricité dans le pays. Selon les informations fournies par le MEH, ces cargaisons, numérotées de la 9e à la 12e, sont attendues dans les prochains jours.

Elles font partie de l'effort conjoint entre le gouvernement malgache et la Jirama pour mettre en oeuvre des projets visant à fournir une énergie propre et durable à travers le pays. Le projet vise spécifiquement à électrifier 47 districts malgaches, bénéficiant ainsi à des milliers de personnes qui, jusqu'à présent, n'ont pas accès à l'électricité. Lors du Conseil des ministres de cette semaine, il a été décidé que l'État prendrait en charge les droits et taxes liés à l'importation de ces équipements, démontrant ainsi l'engagement du Gouvernement envers le développement de l'infrastructure énergétique du pays. De plus, l'État a également annoncé qu'il couvrirait les droits et taxes pour l'importation de matériel technique nécessaire à l'électrification de Mananara et Sainte-Marie, dans le cadre d'un autre projet de la Jirama, bénéficiant d'un soutien financier belge, dans le cadre du projet FINEXPO.