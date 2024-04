Ile Maurice: Le meeting conjoint du 1er-Mai en suspens

La tension au sein de l'alliance Parti travailliste-Mouvement militant mauricien-Parti mauricien social-démocrate n'est pas retombée. A hier soir, cette entente était toujours au bord de l'implosion. Le meeting du 1er-Mai, qui devait voir la participation conjointe de ces trois partis politiques, est en suspens. Dans une déclaration à «l'express» hier, Xavier-Luc Duval, leader du PMSD, a soutenu que tout dépendra du «feedback» de son parti sur les nouvelles propositions de Navin Ramgoolam, formulées hier après-midi, lors de sa rencontre avec Adrien Duval, à la rue Desforges.

L'alliance de l'opposition semblait bien fonctionner jusqu'à jeudi, quand Navin Ramgoolam a admis que des choses clochaient et bloquaient la finalisation de l'alliance PTr-MMM-PMSD autour de la répartition des tickets, soit la formule de 35-17-8.

Le meeting du 1er-Mai, prévu devant la municipalité de Port-Louis, devait être un point fort de l'alliance. Les trois leaders l'avaient fièrement annoncé lors d'une conférence de presse, il y a deux semaines, afin de galvaniser leurs troupes.

Or, il est désormais possible que ce meeting de la fête du Travail soit compromis ou qu'il ait lieu sans le PMSD, si ce parti rejette les nouvelles propositions que Navin Ramgoolam a formulées hier, et qui, tout en accordant huit tickets au PMSD, ont trait à la répartition des postes constitutionnels.

Des membres du PMSD se disent remontés contre les propos tenus plus tôt dans la journée d'hier par nul autre qu'Ajay Gunness, Deputy Leader du MMM, sur les ondes d'une radio privée. «(...) Nous allons informer le bureau politique que le MMM et le PTr travaillent en attendant le PMSD (...) jusqu'à la réunion des leaders (NdlR : qui aurait dû avoir lieu hier). Mais indépendamment de cela, le MMM et le PTr continuent de travailler en vue du 1er-Mai...» a-t-il déclaré.

%

Interrogé hier, XavierLuc Duval a simplement soutenu que son parti étudiera les nouvelles propositions formulées par le leader travailliste à Adrien Duval, hier après-midi, et fera connaître sa décision. Concernant le meeting de la fête du Travail, il a expliqué que tout dépendra des délibérations internes au parti bleu.

Quant à Navin Ramgoolam, il a été plutôt économe dans ses propos, hier soir, à l'express. Le leader des Rouges a simplement souligné que la réunion avec Adrien Duval a été cordiale et qu'il a recentré les débats autour de la nécessité de sauver le pays des griffes de l'actuel régime. Il a expliqué avoir écouté les points mis en avant par le PMSD et qu'il espère que les trois partis pourront tenir ensemble leur meeting du 1er-Mai, comme prévu.

L'origine de la discorde

Que s'est-il réellement passé pour occasionner une frustration grandissante au niveau des Bleus mais, surtout, de Xavier-Luc Duval lui-même, qui songe sérieusement aujourd'hui à claquer la porte ? Si le leader du PMSD et de l'opposition n'a pas souhaité en parler ouvertement, les langues dans son entourage se délient. Plusieurs «incidents» l'auraient blessé. Le premier serait un désaccord entre lui et Paul Bérenger, survenu jeudi, lors de la rencontre des trois leaders au domicile de Navin Ramgoolam. Le leader des Mauves aurait «mal parlé» à celui des Bleus lorsque le sujet de la répartition des tickets a été abordé. Mais ce qui aurait encore plus irrité Xavier Luc Duval, c'est que Navin Ramgoolam n'a pipé mot sur les propos tenus par Paul Bérenger à son égard. D'ailleurs, fait-on ressortir, à la fin de cette rencontre, seul Navin Ramgoolam a fait une déclaration à la presse, alors que d'habitude, il a toujours ses deux alliés à ses côtés.

L'autre point qui serait source de frustration chez Xavier-Luc Duval est que les deux autres leaders auraient toujours leur mot à dire sur le choix des candidats du PMSD, alors que lui ne peut rien dire sur les leurs. Ainsi, par exemple, les deux autres leaders lui auraient signifié qu'ils voyaient Adrien Duval davantage candidat dans la circonscription de Port-Louis-Nord-Montagne-Longue (n° 4) au lieu de la circonscription de Curepipe-Midlands (n° 17).

Le poste de président de la République fait aussi débat. Alors que le leader de l'opposition s'est proposé d'aller au Réduit pour décanter la situation entre Paul Bérenger et lui, Navin Ramgoolam aurait fait comprendre à Xavier-Luc Duval qu'il ne pourra pas y accéder, car le poste a déjà été promis à une tierce personne, en consultation avec Paul Bérenger. À la place, une fois l'alliance au pouvoir, Xavier-Luc Duval aurait le portefeuille des Finances.

À hier soir donc, alors que l'ombre d'une éventuelle cassure plane toujours, Adrien Duval, qui a rencontré Navin Ramgoolam dans le bureau de ce dernier à Port-Louis pendant plus d'une heure et demie, en est ressorti tout sourire. Il a soutenu qu'ils ont eu une discussion franche mais amicale. Il nous revient que les discussions ont porté sur les candidats potentiels, la répartition des tickets mais aussi sur les postes constitutionnels comme celui du speaker et du Deputy Speaker, entre autres.