Ile Maurice: Le président de la FMTA, Zeeyad Oozeeraully, contraint de démissionner

Zeeyad Oozeeraully n'est plus président de la Fédération mauricienne de Tir à l'arc (FMTA). Il a été contraint de démissionner après qu'il ait été reconnu coupable de faute grave. C'est Yousouf Bayjoo qui occupait la vice-présidence, qui assure l'intérim jusqu'à la prochaine assemblée générale élective (AGE) prévue après les Jeux olympiques de Paris 2024.

Le secrétaire-général de la FMTA, Ian Subramanien, nous a confirmé la nouvelle. «En effet, Zeeyad Oozeeraully n'est plus président de la fédération. C'est suite à un rapport accablant de la World Archery qu'il a soumis sa démission», dit-il.

Il se trouve que c'est au cours du 8th Fazza Para Archery World Ranking Tournament tenu à Dubaï du 2 au 7 mars que l'ancien président a commis «une faute grave». Il accompagnait Ravindra Bookun qui participait à ce tournoi de tir à l'arc handisport. «Le délégué technique de la compétition a mené une enquête et a ensuite enlevé à Zeeyad Oozeeraully son accréditation et l'a placé dans un hôtel qui ne faisait pas partie de ceux retenus pour abriter les délégations. Ensuite, la FMTA a reçu un rapport détaillé sur toute l'affaire avec des preuves irréfutables. Nous avons donc confronté Zeeyad au contenu du rapport. Selon la procédure, il aurait fallu mettre en place un comité disciplinaire et convoquer Zeeyad mais il a préféré soumettre sa démission», explique Ian Subramanien.

Celui-ci ajoute que l'ancien président «n'aura plus rien à faire avec la FMTA et le tir à l'arc». Il a aussi pris ses distances du Moka Rangers Sports Club où il agissait comme coach. «La FMTA ne peut tolérer de tels comportements. Nous respectons les valeurs olympiques et les safeguarding & protecting procedures de la World Archery. Nous allons nous assurer que tous les clubs affiliés les respectent.»

Et d'ajouter, «Maurice est reconnu comme un pays ayant un potentiel en tir à l'arc en Afrique. Nous avons eu quatre médailles dont deux d'or aux Championnats d'Afrique en Tunisie l'année dernière. Nous ne voulons pas que notre image soit ternie par qui que ce soit. Nous sommes très stricts là-dessus. En tout cas, ce qui s'est passé est très regrettable d'autant que le gratin africain du tir à l'arc était présent à ce tournoi à Dubaï», dit encore Ian Subramanien.

Le secrétaire-général de la FMTA assure, toutefois, que malgré ces remous le travail de développement qui a été entamé va se poursuivre.