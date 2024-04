Congo-Kinshasa: L'ONG Action contre la faim suspend ses activités dans la zone de Drodro en Ituri

Action contre la faim annonce son départ de la zone de santé de Drodro en Ituri pour des raisons sécuritaires. « ACF a été menacée par toutes les parties au conflit », écrit l'organisation dans un communiqué publié jeudi. Après Médecins sans frontières, c'est un nouvel acteur humanitaire important qui suspend ses activités à Drodro en quelques semaines.

Comme pour Médecin sans frontières, Action contre la faim espère que cette suspension sera la plus courte possible. Mais face à la menace sécuritaire, les deux organisations n'ont pas eu le choix. Les humanitaires sont aujourd'hui pris pour cible, comme en témoigne l'attaque le 6 mars dernier de l'hôpital de référence de Drodro, en Ituri, dans le nord-est de la RDC.

Besoins très importants

Pourtant, les besoins restent très importants dans cette zone. Le camp de déplacés de Rhoo, situé à quelques kilomètres de la localité, accueille chaque jour de nouveau déplacés suite aux violences. En Ituri, on estime que plus de 1,5 million de personnes ont dû quitter leur habitation face à la crise sécuritaire. Des populations particulièrement exposées à l'insécurité alimentaire et donc à la malnutrition.

Plusieurs groupes armés

Actuellement, plusieurs groupes armés sont actifs en Ituri. On retrouve notamment les ADF, dont les attaques sont localisées plutôt dans le sud de la province, frontalière avec le Nord-Kivu. Et la Codeco, qui agit plus au nord-est, dans les territoires de Mahagi et Djugu, dont fait partie la zone de santé de Drodro.