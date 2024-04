Tunisie: USBG - Indices rassurants

El Omri et l'usbg terminent en force

Mohamed Ali Mâalej et ses hommes n'ont pas chômé durant la trêve pour corriger les lacunes d'une première moitié de championnat décevante.

L'USBG est l'un des rares clubs tunisiens à être à l'abri de la tempête des crises financières répétées. Malgré une position très difficile dans le classement actuel de la phase du play-out avec 9 points (1 victoire, 2 nuls et 3 défaites + 4 points de bonus du départ), le président du club, Jlidi El Orf, encore en exercice, à la tête d'un comité de direction provisoire, tient ses engagements à la lettre avec ses joueurs et tout le staff technique et assure une ambiance de travail des plus saines. Même après le dernier verdict de la Fifa d'interdiction de transfert, il n'est pas gêné ou ébranlé dans ses efforts pour bien préparer la reprise de la compétition avec une équipe dont le visage aura à coup sûr une meilleure mine le 13 avril contre l'ASM (match capital pour remonter au classement) et le 20 avril face au CA pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie.

«Cette décision d'interdiction de recrutement ne nous chiffonne pas le moins du monde. C'est un dossier ancien qui ne sera pas pour nous un fardeau et qui sera vite réglé, assure le premier responsable du club. Nous n'avons pas peur d'entrer dans un grand engrenage de jugements successifs de ce genre, car nous avons coupé depuis quelque temps et surtout cette saison avec la politique de recrutement de joueurs étrangers avec des primes et salaires exorbitants afin de maîtriser notre budget dépenses et de continuer à être toujours crédibles et solvables. Avec une gestion sage et maîtrisée, nous comptons rester un club référence dans lequel tout joueur tunisien aura toujours envie de figurer un jour sans crainte pour la ponctualité dans le versement de ses rémunérations selon un barème bien établi par le règlement intérieur du club».

Une trêve bien meublée

Depuis qu'il a été engagé par l'USBG, l'entraîneur Mohamed Ali Mâalej, fort de ce climat de travail serein, met les bouchées doubles pour que l'équipe de Ben Guerdane renoue avec son football séduisant et efficace et retrouve la confiance de son large public. Le stage de Sousse qui a débuté le 23 mars a été bénéfique. Deux matches amicaux avec les deux meilleures équipes du Sahel (défaite contre l'ESS et nul avec l'USM) ont montré une grande marge de progression dans la solidité et au niveau de l'équilibre, perdus un certain moment dans les trois compartiments.

Un troisième match était programmé hier vendredi avec le solide postulant pour l'accession en Ligue 1, la Zliza de Gabès (ASG), pour effectuer les derniers peaufinages de l'effectif avant le rendez-vous crucial du 13 avril avec les Marsois. Avec une équipe sur le bon chemin et tout ce vent d'optimisme qui souffle dans le camp des «Jaune et Noir», tout indique que la deuxième phase du play-out sera pour les coéquipiers de Saifeddine Charfi l'occasion de faire une rapide remontée de la pente.