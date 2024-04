Tunisie: Retour des tunisiens résidant à l'étranger - Les préparatifs déjà engagés

Comme chaque année, ils sont des centaines de milliers de Tunisiens résidant à l'étranger à revenir au pays pendant l'été. La saison estivale 2024 ne déroge pas à la règle, d'autant plus que de nombreux aménagements administratifs et techniques sont prévus au port de La Goulette.

En prélude au retour de nos concitoyens à la mère patrie, l'Office des Tunisiens à l'étranger (OTE) tient à élaborer un plan d'action intégré pour leur accueil, en partenariat avec toutes les institutions et structures publiques intervenantes.

Il s'agit de faciliter leur retour saisonnier au cours de l'été 2024 dans les meilleures conditions, assouplir les formalités administratives, les accompagner et les guider, tout en formulant des idées pratiques pour surmonter les difficultés et les obstacles que peuvent rencontrer les Tunisiens à l'étranger. A ce sujet, l'OTE, sous la supervision de M. Malek Ezzahi, ministre des Affaires sociales, a récemment organisé les travaux du comité technique d'accueil au Centre international pour la promotion des personnes handicapées de Gammarth. Et ce, en réponse aux exigences d'une meilleure gouvernance du système d'accueil et de l'élaboration d'un plan d'action permettant de surmonter les problèmes auxquels est confrontée la communauté tunisienne durant l'été, saison de leur retour au pays.

Nos concitoyens, pilier du développement

Ce faisant, le comité recommande davantage d'efforts et de coordination, afin d'améliorer les prestations fournies à la diaspora tunisienne, toutes catégories confondues, consolider la culture de proximité, assurer son soutien et son accompagnement.

Mounir Khorbi, directeur général de l'OTE, fraîchement nommé, a fait part de ses bonnes intentions, à travers l'accompagnement et le suivi des travaux du comité technique d'accueil : « La réception organisée chaque année illustre bel et bien la place de choix qu'occupent les Tunisiens à l'étranger dans notre politique sociale. Estimés à 1.816.833, soit environ 15% de la population tunisienne, ils contribuent dans une large mesure à l'oeuvre du développement, sachant que le montant des transferts financiers en 2023 a dépassé les 7 milliards de dinars, et en 2022, les 9 milliards de dinars. Ce qui couvre environ 65% de la dette extérieure». Et de poursuivre, «nous sommes conscients des difficultés auxquelles ils font toujours face et nous essayons de les aplanir, notamment au niveau des formalités douanières liées au renouvellement de documents de voyage (passeport, carte d'identité..). Nous tentons également d'intervenir s'il y a des difficultés lors du voyage dans les ports de Marseille et Gênes qui sont deux points de passage de l'Europe vers la Tunisie».

De nouvelles mesures de facilitation

En outre, a-t-il ajouté, les attachés sociaux accompagnent les Tunisiens à bord du navire, pour les encadrer et les protéger, étant donné qu'il s'agit de familles nombreuses et de personnes handicapées. L'attaché social doit faciliter ce processus, autant que possible. Et Khorbi est revenu pour souligner que son département ne ménage aucun effort pour obtenir 100 billets d'avion et 300 billets via la CTN.

Quatre panels d'intervention concernant les préparatifs de la saison estivale ont été présentés, à savoir celui de l'OTE, de la direction générale de la police des frontières et des étrangers, de Tunisair et de la CTN. Avec des thématiques portant sur les tâches et inclusions des bureaux d'accueil, les services d'accueil et de réception à bord des navires et les ministères et institutions partenaires dans l'accueil de la communauté.

Par ailleurs, le responsable des Affaires des étrangers à la Direction générale des frontières, Hassen Laabidi, a fait savoir que, pour la première fois, un million de demandes de passeports ont été réceptionnées, dont 250.000 ont déjà été délivrés par les représentations de la Direction générale des frontières à l'étranger. Il a ajouté qu'une batterie de mesures ont été prises pour faciliter la vie des voyageurs, notamment le fait d'enregistrer directement les demandes au port de La Goulette pour les transmettre après à la Direction centrale où un bureau a été installé pour délivrer immédiatement les passeports, dans un délai n'excédant pas 15 à 20 minutes. Après la mise en place de services administratifs en ligne proposés aux Tunisiens résidant à l'étranger, cette nouvelle mesure constitue un motif de satisfaction pour les voyageurs. La qualité des services est en train de se généraliser à plusieurs sociétés et organismes publics.

Plus de 2 millions de sièges seront disponibles

Pour sa part, Moez Ben Rejeb, directeur commercial de Tunisair, a dévoilé les ambitions sans cesse renouvelées de la «Gazelle» tunisienne pour se redéployer, elle qui planifie les vols de la saison d'été traditionnellement un an à l'avance. «La flotte offre plus de 2 millions de sièges. Pour les TRE, on a proposé trois tarifs promotionnels avec un avantage pour le paiement à l'avance de leurs billets d'avion. On a octroyé plus de 20.000 sièges dans plusieurs aéroports en France et dans plusieurs pays à des TRE.

Les avantages de ces billets ont trait à la possibilité de détenir un bagage qui pèse 32 kilos, au lieu de 23 kilos. Pour les bagages en cabine, le voyageur a droit à 10 kg au lieu de 8 kg. Il a un excédent de bagages en cas de valise supplémentaire, qui comporte une réduction de 25% sur le tarif pratiqué», prévoit-il.

L'amélioration de la flotte et de la qualité des services est redevenue leur crédo. «Le premier objectif recherché est un meilleur timing et une plus grande régularité des vols que l'année précédente. Pour ce faire, entre 15 et 16 avions seront mis en exploitation durant cette période par Tunisair. Cet été, on prévoit d'accroître la capacité de la flotte en l'équipant avec un premier avion de type Airbus 330 et un deuxième qui provient de l'Airbus 320 et qui compte environ 160 sièges». Au sujet du rôle de Tunisair dans le comité technique d'accueil, il rappelle que la compagnie opère depuis de longue date au niveau des aéroports et des traversées avec différents intervenants et parties prenantes. Ce qui nécessite une bonne coordination avec plusieurs parties comme l'Oaca qui gère les aéroports, partenaire historique et solide de Tunisair, avec laquelle il s'agit donc de trouver des solutions pour venir à bout des problèmes rencontrés les années précédentes.

Enfin, quant au sujet de la relance touristique, Ben Rejeb rappelle que la tendance mondiale dans les trafics aériens est à la hausse, et qu'on va avoir une plus grande affluence des voyageurs similaire à celle enregistrée l'an dernier. « On agit à notre niveau avec l'aérien, afin d'assurer la ponctualité des vols et des différents trajets qui est le baromètre des sociétés et de l'image du pays qu'on veut toujours belle et positive», affirme-t-il encore. Est-ce la fin du cauchemar des énormes retards préjudiciables aux touristes et aux voyageurs tunisiens ?

La vérification des documents du véhicule, la reconstitution des documents de privilège fiscal, l'orientation et les conseils, les démarches et documents liés à la fourniture des voitures sont toutes des démarches assurées par les attachés sociaux de l'OTE au bénéfice des TRE. Ainsi, dans le cadre du rapprochement des services et de la simplification des procédures, l'OTE met à la disposition des TRE des bureaux d'accueil au guichet unique des voitures tunisiennes à Tunis et aux différents points de passage aériens, maritimes et terrestres.