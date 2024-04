Tunisie: Institut National de la Statistique - L'inflation s'établit à 7,5%

Cette stabilité est principalement due au maintien du même rythme de hausse des prix des produits alimentaires entre février et mars, soit 10,2% en glissement annuel, explique l'INS.

Le taux d'inflation demeure inchangé à 7,5%, au mois de mars, indique l'Institut national de la statistique (INS), dans une note consacrée à l'indice des prix à la consommation, publiée hier.

En mars dernier, les prix de l'alimentation augmentent de 10,2% sur un an. Cette hausse provient principalement de l'augmentation des prix du café en poudre de 35%, des huiles alimentaires de 22,2%, des viandes ovines de 22%, des condiments de 18%, des légumes frais de 17%, des prix des viandes bovines de 13,6% et des prix des poissons frais de 12,4%.

S'agissant des prix des produits manufacturés, ils ont augmenté de 7,2%, en raison de la hausse des prix des produits de l'habillement de 10,1% et des produits d'entretien courant du foyer de 9,7%.

Pour les services, l'augmentation des prix est de 5,6% sur un an s'explique principalement par le renchérissement des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 10,2%, des services financiers de 13,8% et des services santé de 9,3%.

Le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) reste inchangé à 7%. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 8,3% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 4,8%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 11,2% contre 3,6% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale soit respectivement 2,7% et 1,9%.

D'autre part, le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation soit respectivement 3,7% et 2,7%. Par ailleurs, le groupe « Produits alimentaires encadrés » a apporté la plus faible contribution avec 0,1%.