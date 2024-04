Tunisie: La ligue 2 reprend les 13 et 14 Avril - La Stayda pour rendre service à la Zliza !

La reprise prévue la semaine prochaine offre des matches à enjeu pratiquement partout. Qui sera en forme et qui ne le sera pas ?

De même que le play-out, le championnat de la Ligue 2 reprend ses droits samedi 13 et dimanche 14 avril avec les matches de la 19e journée. Commençons par les premiers de cordée. Leader du groupe B avec deux longueurs d'avance sur la Zliza, l'Espérance de Zarzis sera à l'épreuve du déplacement samedi 13 avril à Gabès où la Stayda, 3e au sein de la hiérarchie, avec le Croissant Chebbien, entend gagner pour ne pas se faire doubler par le CSC au classement.

C'est le seul enjeu pour le Stade Gabésien, sachant que les deux premières places sont hors de portée, avec respectivement neuf points d'avance pris par l'ESZ et huit par la Zliza (sur la Stayda), sans omettre de rappeler que ces deux chefs de file peuvent creuser davantage l'écart, vu qu'ils comptent un match en moins à disputer pour chacun. Aussi, si le SG gagne, il ferait l'éventuelle affaire de son frère-ennemi.

L'ASG, justement, ira défier le lendemain l'équipe de Rogba à Tataouine. Et en cas de victoire en déplacement, la Zliza pourrait supplanter l'ESZ au classement si bien entendu le SG fait la part des choses. En clair, le duel à distance entre l'ESZ et l'ASG devrait se poursuivre pour deux meneurs qui seront à l'épreuve du déplacement. Un mot sur Rogba Tataouine en passant. L'équipe sudiste n'a pas encore assuré son maintien, même si trois clubs sont dans son rétroviseur.

%

Le CSC en embuscade

Revenons au podium à présent. A la 3e place, position partagée avec le SG, le CS Chebba compte sur le leader zarzissien pour s'emparer seul de la 3e marche du classement. Il faudra cependant et tout d'abord ramener un succès de Moknine en croisant le Sporting local, un club confortablement installé à la 5e place et donc non exposé au retour des clubs à la traîne.

Derrière le SC Moknine, les insulaires de l'ES Jerba entendent sécuriser et même blinder leur position en se déplaçant à Médenine pour y croiser le COM. Mission périlleuse cependant pour l'ESJ, sachant que le COM, avant-dernier au classement, joue sa peau. Une défaite pourrait même précipiter Médenine vers le pré-purgatoire si le destin n'est pas favorable (duels indirects). Quant à l'ESJ, il compte un match en moins, une chance pour se refaire par la suite si cette journée ne lui est pas favorable.

L'OSB ne doit plus se disperser

Tout comme le COM, l'Olympique Sidi Bouzid, ex-pensionnaire de l'élite, relégué et donc déclassé comme tant d'autres, n'a plus droit à l'erreur en se déplaçant à Jelma, et ce, après avoir quasiment épuisé tous ses jokers. C'est dire donc l'enjeu pour l'OSB à la lumière de son rang actuel. Une explication pimentée attend donc l'OSB face à l'ASJ à Jelma et malheur au vaincu, sachant que les deux adversaires sont mal logés au classement.

Match ordinaire entre CSHL et JSK

Passons au groupe A à présent. Au premier regard, l'on note qu'il n'y a pas de clubs ex oequo, avec une hiérarchie installée, mais qui est loin d'être durable vu les positions resserrées, du moins dans les premier et deuxième tiers du classement. De retour en compétition, Jendouba se trouvera sous la menace directe de son émérite dauphin, la JS Omrane. A deux encablures de Jendouba, la JSO se déplacera à l'Ariana en conquérante, sachant qu'une victoire la propulsera au sommet, sans compter que la JSO compte un match en moins à disputer.

A quatre unités de la JSO, le CSHL tentera de rester dans le sillage des deux premiers en croisant la JSK à Hammam-Lif pour ce qui constitue d'ordinaire le grand format de la saison. Pas de choc au sommet donc cette fois-ci entre Verts et Aghlabides. Les banlieusards du sud peinent à tenir la cadence imprimée par les deux premiers, alors que la JS Kairouanaise s'est consumée au fil des journées, pointant à une peu envieuse 7e place avec cependant un match en moins à disputer.

Au pied du podium, le CS Korba a un bon coup à jouer à l'épreuve des Sahéliens de Kalâa Sport. Et pour cause, en allant défier Kalâa dans son bastion, les Capbonais de Korba pourront se hisser à hauteur des Verts en cas de victoire couplée à une défaite du CSHL, sans perdre de vue que Korba compte un match en moins à disputer. Toujours est-il que ce n'est pas gagné d'avance face à un onze de Kalâa qui joue son maintien, étant classé avant-dernier à une longueur du SCBA, lanterne rouge du groupe A.

Le Sporting, parlons-en. A la réception de l'ES Radès, le SCBA tentera de repartir malgré tout, sans se faire d'illusions à vrai dire, alors que Radès, talonné par trois clubs, doit maximiser pour ne pas chuter au classement. La reprise ne manquera pas d'enjeu dans les deux groupes et en haut et en bas du classement. Après une si longue trêve, ces équipes vont-elles repartir avec la même forme ?