Tunisie: Sortir

«Nanta », ce soir au théâtre de la ville de Tunis

La soirée de clôture de la 40e édition du festival de médina aura lieu ce soir, à 22h00, avec le spectacle « Nanta ». Il s'agit d'un spectacle qui combine percussions traditionnelles coréennes et comédie. Grâce à sa musique énergique et à ses mouvements acrobatiques, «Nanta» surmonte la barrière de la langue et peut être apprécié par des spectateurs de tous horizons. Une cuisine est la toile de fond du spectacle et les chefs en sont les personnages principaux.

Ils transforment des couteaux et des ustensiles de cuisine en instruments de musique et divertissent le public avec leurs performances à couper le souffle. Depuis sa première en 1997, «Nanta» a diverti plus de 15 millions de personnes dans la salle exclusive de Nanta à Séoul et lors de nombreuses tournées mondiales, visitant 325 villes dans 60 pays. Célébrant le 27e anniversaire du spectacle en 2024, les chefs de «Nanta» ont hâte de répandre la joire pour les décennies à venir. Un spectacle à découvrir absolument !

« 10 views on migration » au Cinémadart

Des courts-métrages issus du projet «10 views on migration», venus de différents pays africains, et qui sont pour la plupart inédits en Tunisie, seront visibles au Cinémadart jusqu'au 19 avril.

%

«10 views on migration » (10 regards sur la migration) est un projet de courts-métrages documentaires réalisés par des cinéastes africains qui ambitionne de contribuer à susciter des regards de «l'intérieur» sur la migration et de démultiplier les perspectives sur une question politique au centre de tous les débats contemporains. En impliquant des cinéastes de la région, l'accent a été mis sur la migration Sud-Sud, phénomène rarement abordé par le cinéma documentaire, lit-on dans le communiqué publié dans le site de la Fondation Rosa Luxemburg, bureau Afrique du Nord. Les films en question sont « Exilées » de Ager Oueslati (Algérie, 13 min), « Across the horn /Traverser la Corne » de Oualid Khelifi (Djibouti, 20 min), « Luntango/ Etranger » de Muhammed Lamin Jadama & Vanessa Macedo (Gambie, Allemagne, 16 min), « Ahl Al Kahf » de Fakhri Ghezal (Tunisie, 18 min), « Ma nouvelle vie européenne » de Abou Bakar Sidibé (Mali, 22 min), « Teranga / Transit » de Mamadou Dia (Sénégal, 17 min), « Searching for Ghazala/ A la recherché de Ghazala» de Bassam Murtada (Egypte, 20 min), «Syncopation» de Charles Tschuma (Afrique du Sud, 15 min) et «Ben ba Bato» de Christophe Nyemeck (Cameroun, 10 min).

Dendri Stambeli Movement ce soir au Rio

Dendri est un projet de l'artiste Mohamed Khachnaoui, qui est l'aboutissement de ses longues années de recherche et de son parcours professionnel. Le Rio nous invite ce soir, à 21h30, à plonger dans l'univers ensorcelant du projet Dendri Stambeli Movement après leur retour tant attendu sur scène et la sortie acclamée de leur album Bori. Laissez-vous, donc, transporter par une fusion artistique où les sonorités contemporaines se mêlent harmonieusement aux rythmes envoûtants du stambeli. Dans ce spectacle d'une rare intensité, chaque note résonne comme un hommage vibrant à la richesse et à la diversité culturelle nord-africaine. Une expérience musicale qui promet de vous captiver et de vous émouvoir au plus profond de votre âme.

"Dessin à dessein" à Dar El Founoun

L'exposition à laquelle nous convie La maison des arts du Belvédère est une exposition annuelle collective intitulée "Dessin à dessein" regroupant des oeuvres en dessin, gravure et peinture....

Cette nouvelle édition 2024 donne à voir des oeuvres d'artistes contemporains mais aussi une sélection du patrimoine artistique de la Tunisie, soulignant ainsi le dialogue continu entre les générations d'artistes qui ont contribué à façonner le paysage artistique tunisien.

Une rétrospective de l'évolution artistique des plasticiens tunisiens depuis les années 50 jusqu'à nos jours sera visible à travers des oeuvres de grands noms de la scène des arts plastiques en Tunisie dont feu Jalel Ben Abdallah, Zoubeir Turki, Ali Ben Salem et Abdelaziz Gorgi.

Prennent part à cette exposition plusieurs artistes dont Khaled Ben Slimane, Habib Bida, Majed Zalila, Adnane Haj Sassi, Ali Zenaïdi, Imed Jamil, Hamda Dniden, Hamza Moussa, Raja Zarbout, Mohamed Guigua et bien d'autres, informe Dar El Founoun. L'expsoition est visible jusqu'au 20 avril.