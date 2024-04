Tunisie: Ligue des champions/Quart de finale retour/ ASEC-EST (Ce soir à 21h00 au stade La Félicia)) - Le grand soir pour l'Espérance !

Miguel Cardoso passe ce soir le grand test depuis qu'il a pris les commandes de l'équipe au mois de janvier. Il aura à affronter, en seconde manche, une imprévisible mais dangereuse formation de l'Asec.

La Champions League est cette compétition continentale qui a fait tourner la tête à plus d'un entraîneur de l'Espérance pour coûter leurs places à certains d'entre eux. Le tour est venu à Miguel Cardoso qui, ce soir, passe (avec ses joueurs) un grand test depuis sa prise de fonction au mois de janvier. Le technicien portugais, qui s'en est plutôt bien sorti avant d'affronter l'Asec Mimosas il y a une semaine, se trouve ce soir dans une situation délicate : le nul vierge obtenu au match aller est le score piège par excellence. Un score favorable à l'Asec Mimosas qui a l'avantage d'évoluer à domicile. Toutefois, la situation peut tourner en faveur de l'Espérance, à une seule condition : marquer dans les filets ivoiriens. Il suffit de scorer au Stade Le Félicia pour se qualifier aux demi-finales, même en cas de match nul.

Ceci dit, Miguel Cardoso s'est préparé à tous les scénarios imaginables. Et ce n'est pas un hasard si la liste des 22 joueurs qui ont fait le voyage pour Abidjan comprend dans ses rangs Sedki Debchi. Ce dernier, qui a perdu depuis un bon moment déjà son rang de premier gardien, pourrait faire son apparition ce soir au cas où il faudrait se départager aux tirs au but. Une éventualité à laquelle le staff technique "sang et or" s'est bien préparé à Tunis et Sedki Debchi, le meilleur parmi les trois gardiens de but de l'équipe à arrêter les penalties, est fin prêt pour affonter cette épreuve.

Kebba Sowe écarté aussi...

Avec Miguel Cardoso, il n'y a pas de place aux sentiments. L'entraîneur "sang et or" ne convoque que les joueurs les plus méritants et il n'hésite pas à écarter ceux qui n'assimilent pas comme il se doit ses idées. Parmi les joueurs qui en ont fait les frais, Kebba Sowe, resté lui aussi à Tunis aux côtés de Ghaïth Ouahabi et Bilel Sahli.

La liste des 22 joueurs du voyage à Abidjan comprend, comme nous l'avions annoncé précédemment, Mohamed Ali Ben Hammouda, opérationnel depuis la semaine dernière, mais ménagé en prévision de l'explication de ce soir.

Cela dit, le onze de départ "sang et or" connaîtra peu de changements. Si Amenallah Memmiche est fidèle au poste et gardera, comme à son habitude, les bois, Raed Bouchniba devrait perdre son rang de titulaire sur le flanc droit de la défense au profit de Mohamed Ben Ali. Mohamed Amine Ben Hmida préservera son poste d'arrière gauche. Idem pour le duo axial Meriah-Tougaï.

A l'entrejeu, on retrouvera Tka, Aholou, El Ayeb ou Chaâlali (les deux en ballottage strict). Le trio choisi doit donner l'équilibre et la densité nécessaires au bloc de l'équipe. Sasse, quant à lui, évoluera bien entendu comme ailier droit avec une certaine liberté de manoeuvre pour rentrer dans l'axe. Pour le poste d'ailier gauche, deux joueurs sont en ballottage : Bukia et Bouguerra. Ce dernier, qui a apporté une plus-value à l'animation offensive et était à deux doigts d'ouvrir la marque au match aller quand sa balle s'est écrasée sur la transversale, part favori pour être titularisé. En pointe, Rodrigues devra débuter le match et Ben Hammouda ferait son entrée en cours de jeu.

Il est bon de savoir que Haïthem Abid a accueilli la délégation "sang et or" à son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Haïthem Abid s'est longuement entretenu avec Miguel Cardoso, sans doute pour éclairer sa lanterne sur la manière de jouer de l'Asec à domicile.