Congo-Brazzaville: Action de l'Etat en mer - La stratégie nationale en cours d'élaboration

L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Congo, Giacomo Durazzo, a annoncé le 4 avril à Brazzaville au secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck, le démarrage effectif des travaux de formulation de la stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales par une équipe d'experts.

Le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck, et l'ambassadeur de l'UE au Congo, Giacomo Durazzo, ont discuté des modalités de démarrage effectif des travaux de formulation de la stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales. Le chef de mission de l'UE au Congo a saisi l'occasion pour présenter au ministre secrétaire permanent du Comité interministériel le comité d'experts mis en place avec l'appui de l'UE.

Giacomo Durazzo lui a fait savoir qu'un groupe d'experts séjourne actuellement au Congo pour des besoins de la cause. Pendant dix jours, cette équipe technique va s'approprier toutes les questions concernant la stratégie à mettre en place. Elle fera ensuite l'état des lieux, établira les objectifs à atteindre, définira les délais et proposera les moyens à se donner afin d'offrir au Congo un document adapté, capable de contribuer au développement du secteur maritime.

« Nous sommes venus présenter au ministre l'équipe d'experts mise en place grâce à l'Union européenne pour appuyer celle du ministre dans la formulation de la stratégie nationale de sécurité pour les eaux territoriale et continentale maritime. En chantier depuis un moment, nous voulons aujourd'hui, de concert avec les experts qui sont déjà ici au Congo pour une dizaine de jours, assurer le démarrage effectif des travaux », a expliqué Giacomo Durazzo.

A l'issue de la mission qui les conduira jusqu'à Pointe-Noire, a renchéri l'ambassadeur de l'UE au Congo, ces techniciens devront présenter au Congo une ébauche de la stratégie qui sera achevée et validée d'ici à la fin de cette année.

La stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales, a souligné Giacomo Durazzo, est la vision de l'avenir maritime et fluvio-lacustre. Elle inclut des aspects de sécurité et sûreté maritime et fluviale du pays, d'économie maritime et fluviale, de gestion du littoral ou des localités en bordure des eaux continentales, le tout dans le respect de la protection de l'environnement. Cette stratégie est une prescription du décret n°2019-125 du 3 mai 2019, portant organisation et coordination de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales.