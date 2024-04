Congo-Kinshasa: Oeuvre philanthropique - Des dons divers offerts aux femmes enceintes et allaitantes du CSI de Mvou Mvou

La Grande famille, association des anciens élèves du lycée technique Poaty-Bernard, série BG, a offert le 5 avril au Centre de santé intégré (CSI) de Mvou Mvou, deuxième arrondissement de Pointe-Noire, des dons divers aux femmes enceintes et allaitantes.

Les kits remis et composées essentiellement des couches à l'aise, des couches à jeter, de l'eau minérale, des vêtements pour nouveau-nés, des boîtes de conserve, des pâtes alimentaires, du riz... s'inscrivent dans le cadre du programme de l'association « Maman pour la vie », en témoignage de l'amour maternel, ce lien unique et précieux qui unit les enfants à leurs mamans.

Au nom des membres de la Grande famille, Yvon Ntsimba, s'adressant aux mamans, a dit: « Maman est le le pilier de notre vie. Dès notre naissance, nos mamans sont présentes en nous offrant leur amour inconditionnel, leur soutien indéfectible et leur guidance bienveillante. Elles veillent sur nous, nous nourrissent, nous protègent et nous encouragent à chaque étape de notre vie. Elles sont nos confidentes, nos alliées et nos plus grandes supportrices ».

Yvon Ntsimba a poursuivi: « Le lien entre une mère et son enfant est unique et ne s'éteint jamais. Même lorsque nous devenons adultes, l'amour maternel continue de nous éclairer et de nous inspirer. C'est un sentiment puissant qui nous rappelle nos racines et nous donne la force d'affronter les défis de la vie. Nous célébrons leur force, leur courage et leur dévouement. Nous leur disons merci pour tout ce qu'elles ont fait et continuent de faire pour nous ».

Cette activité a été également un moment de partage, d'échange et de convivialité entre le personnel du CSI de Mvou Mvou et les mamans. Une interaction ponctuée par des échanges enrichissants au cours desquels le Dr Tereza Bikindou, médecin-chef dudit CSI; avec à ses côtés Gamhy, la sage-femme, et les membres du Comité de santé de Mvou Mvou ont prodigué des précieux conseils aux mamans fréquentant le CSI qui ont été priées de se faire consulter régulièrement.

« Les pesées et l'échographie pour les mamans enceintes sont très importantes pour éviter les complications avant, pendant et après l'accouchement. Cela garantit la santé du nouveau-né, tout comme le lait maternel qui évite à l'enfant les maladies diverses sans oublier le planning familial qui est un moyen très efficace d'éviter des grossesses non désirées» ont -elles martelé en s'adressant aux mamans. Appréciant la démarche, les mamans ont décidé de traduire en actes les précieux conseils reçus.

Ce moment riche en allégresse a été rendu possible grâce à l'implication du CSI de Mvou Mvou, des bénévoles, des partenaires et sponsors tels Globaline qui, par leur apport multiforme, ont contribué à sa réussite.