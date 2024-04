Congo-Brazzaville: DGTT - Mise en service de l'agence dédiée à la biométrie

La nouvelle agence technique de la Direction générale des transports terrestres (DGTT), le hub digital, a été ouverte par le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Sayi. Elle abrite un ensemble des bureaux et prestataires de services pour la production de permis de conduire, de cartes grises, de plaques d'immatriculation...

Le hub digital loge le système d'uniformisation des plaques d'immatriculation et de lecture automatique destiné à l'impression des plaques d'immatriculation, des permis de conduire et des cartes grises. Une partie du bâtiment abrite le système d'identification des véhicules importés au Congo, pour l'attribution de la plaque d'immatriculation provisoire des véhicules de la série ZZ et le fichier national des immatriculations, pour l'attribution des numéros définitifs d'immatriculation des véhicules.

D'après le directeur général des transports terrestres, Atali Mopaya, la nouvelle agence est équipée d'installations pour la digitalisation des opérations de contrôle technique, y compris d'un bureau de gestion du fret terrestre en vue de réguler le marché de fret, la sécurisation et la traçabilité des flux de marchandises sur le réseau routier. Elle comporte également quatre bornes des usagers pour le réenregistrement, une salle de formation pour le personnel, une caisse unique pour la mise en oeuvre du projet de dématérialisation des paiements, un bureau d'archives pour la vérification et l'authentification des documents de transport.

En créant ce cadre technique d'interopérabilité des prestataires, d'après Atali Mopaya, la DGTT innove dans la mise en place d'un système composé d'une base de données centrale de type Data warehouse (entrepôt de données) reliée à un outil de business intelligence, afin d'avoir une vue globale sur toute la direction. L'objectif de l'initiative, a-t-il ajouté, est d'améliorer les conditions de travail du personnel et de digitaliser toutes les activités de la DGTT en fournissant une base de données fiable.

L'installation traduit l'engagement politique des autorités à améliorer la performance de cette entité étatique, notamment en matière de sécurité routière. « Dans la fiche présentée, il est dit assurer une interopérabilité des données entre partenaires et améliorer la qualité de celles-ci, dans le but d'une analyse profonde visant les approches de solution pour la sécurité routière. Mais aussi et surtout pour jouer pleinement son rôle de régulateur du sous-secteur des transports routiers», a déclaré Atali Mopaya.

Le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Sayi, a rappelé le rôle essentiel de la connectivité et de la collaboration dans le renforcement du système de transport moderne. « Ce hub cadre avec la volonté de modernisation du pays entamée depuis 2004 par le chef de l'Etat. Il répond aussi à l'un de ses engagements pris vis-à-vis de la Zone de libre échange continentale africaine », a-t-il déclaré, en présence de son collègue en charge des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo.