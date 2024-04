Afrique: Attaf s'entretient avec son homologue rwandais à Kigali

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a eu, samedi à Kigali, des entretiens bilatéraux avec son homologue rwandais, M. Vincent Biruta, dans le cadre de sa visite de travail en République du Rwanda, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue "les relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre l'Algérie et le Rwanda", saluant "la nouvelle dynamique positive qui caractérise ces relations à la faveur de l'intérêt particulier que leur portent les dirigeants des deux pays, le Président Abdelmadjid Tebboune et son frère le Président Paul Kagame", lit-on dans le communiqué.

Les deux ministres sont également convenus d'une série de mesures concrètes visant à maintenir et à perpétuer cet élan, à travers l'activation des mécanismes de coopération bilatérale, notamment la Commission mixte de coopération économique et l'élargissement des relations de coopération et des échanges à de nouveaux domaines tels que l'énergie et l'industrie pharmaceutique, ajoute la même source.

M. Attaf et Biruta ont, par ailleurs, "longuement évoqué les développements de la situation dans les régions d'appartenance de leurs pays respectifs, à savoir la région des Grands Lacs et la région sahélo-saharienne".

La visite de M. Attaf à Kigali s'inscrit dans le cadre de sa participation, en qualité de représentant personnel du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux cérémonies commémoratives du 30e anniversaire du génocide qu'a subi ce pays frère en 1994.