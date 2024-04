Sénégal: Ligue 1 (19ème journée) - Teungueth FC-Diambars, duel des extrêmes

La Ligue 1 sénégalaise joue ce week-end la 19ème journée. Le duel des extrêmes qui opposera Teungueth FC à la lanterne rouge sera en attraction. Les Rufisquois auront encore besoin d'enchaîner et de conforter leur place de leader. Le duel entre Génération Foot et Jaraaf sera également plein d'enjeux. Dauphin du TFC avec 31 points, les «Vert et Blanc» ont besoin des trois points pour espérer reprendre la tête du classement. A sept journées de la fin, la course pour le maintien s'annonce serrée aussi bien entre les équipes de milieu que du bas de tableau.

La Ligue 1 engage sa 19ème journée ce week-end avec en ouverture les rencontres Teungueth FC- Diambars, Jamono Fatick de Guédiawaye FC et AS Pikine-US Gorée. Le duel des extrêmes entre le leader Teungueth FC (34 pts) et Diambars, lanterne rouge (14e ; 14pts) prévue au stade Ngalandou Diouf sera à fort enjeu pour les Rufisquois. Après son bon succès sur la pelouse de Dakar Sacré Coeur, l'équipe du coach Cheikh Guèye tentera de conforter à domicile, son fauteuil. Pour Diambars, qui stagne au bas du tableau, il aura à coeur de renouer avec les succès et de s'éloigner en même temps de la relégation qui s'approche inexorablement.

Deuxième au classement, le Jaraaf (31 points), dauphin de Teungueth, rendra visite ce dimanche 7 avril, au stade Lat Dior de Thiès, aux Académiciens de Génération Foot (11ème, 17pts). Doublés à la tête du classement, les «Vert et Blanc», visent rien d'autre que les trois points. Suite à leur probant succès devant le Dakar Sacré Coeur, un nouveau succès sera précieux dans cette dernière ligne droite qui mène au titre. Autant dire qu'à sept journées de la fin, tout faux pas pourrait se payer cash sur la ligne d'arrivée. Dans cet élan, les Académiciens auront besoin de points pour s'éloigner de la zone rouge.

Suite à une série de quatre victoires, Guédiawaye (3e, 31 pts) aura de son côté un bon coup à jouer lors de son déplacement stade Masséne Sène où il fera face à Jamono Fatick, première équipe relégable (13e, 15pts). Un nouveau succès devrait leur permettre de mettre davantage la pression sur le duo de tête. Au coude à coude, l'As Pikine (5e, 26pts) et l'US Gorée (4e, 27 pts) vont quant à elles en découdre au stade Alassane Djigo. A égalité de points, l'US Ouakam (8e, 21pts) et la Linguère de Saint-Louis (9e, 21pts) s'affrontent au stade municipal de Ngor. Pour les autres affiches, le Casa Sports (10e, 20 pts) accueille la Sonacos de Diourbel (6e ; 24 pts).

Premier non relégable, le Stade de Mbour (12e ; 15 pts) accueille au même moment, l'équipe de Dakar Sacré Coeur (7e, 24pts).

Programme 19ème journée Ligue 1 :

Samedi 6 avril

Stade Ngalandou Diouf

16h30 : Teungueth FC-Diambars

Stade Masséne Sène

16h30 : Jamono Fatick-Guédiawaye FC

Stade Alassane Djigo

16h30 : AS Pikine-US Gorée

Dimanche 7 avril

Stade municipal de Ngor

16h30 : US Ouakam-Linguère

Stade Caroline Faye

16h30 : Stade de Mbour-Dakar Sacré Coeur

Stade Lat Dior

16h30 : Génération Foot-Jaraaf

Stade municipal de Kolda