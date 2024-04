Ile Maurice: «Prêt pour une bonne alliance avec le PTr si jamais le PMSD se retire...»

Après Navin Ramgoolam, mercredi, c'est au tour de Paul Bérenger d'affirmer, ce samedi 6 avril, que la répartition des tickets 35-17-8 entre le Parti Travailliste, Mouvement militant mauricien et Parti mauricien social-démocrate, n'est pas remise en question. Face à la presse au Hennessy Park Hotel à Ebène, le leader du MMM a soutenu qu'il n'était lui aussi pas d'accord avec la formule 35-17-8 et qu'il avait exprimé son insatisfaction et son désaccord mais que la priorité pour lui est de «fer MSM ale».

Il a indiqué que lors de la rencontre des trois leaders mercredi, le sujet de la répartition des tickets n'a pas été abordé et que le MMM avait «accepté son sort». Mais qu'après, il y a eu "de koze diferan" venant de Xavier-Luc Duval et son fils Adrien Duval. Il a dit vouloir un éclaircissement quant à l'avenir de l'alliance une fois pour toute avant de marteler à plusieurs reprises qu'il est en faveur d'une alliance PTr-MMM-PMSD, une alliance qui continue et qui se consolide.

Il a ajouté que son parti est aussi «prêt pour une bonne alliance avec le Parti Travailliste si jamais le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) se retire de l'alliance de l'opposition parlementaire». Ce qu'il ne souhaite pas, a déclaré Paul Bérenger.

Avant cela, il a exprimé l'irritation de son parti face à la déclaration d'Adrien Duval sur les ondes d'une radio sur « Ganoo, Obeegadoo et Ramano » ainsi que la photo postée par le leader de l'opposition aux cotés de Patrick Belcourt.

Il a aussi donné des précisions sur la répartition des tickets comme le fait que le MMM aura deux candidats au No 19 et trois candidats au No 20.