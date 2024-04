Ile Maurice: Un des suspects sort de cellule contre Rs 1 million

Appréhendé par les enquêteurs de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) aux petites heures du matin du 15 septembre 2023 avec ses deux présumés acolytes, après une course-poursuite à Gentilly, Moka, Geraldo Perle, dit Steeven, un aide-livreur habitant Le Morne de 37 ans, a été libéré jeudi, contre deux cautions de Rs 500 000 chacune.

Il en ressort du témoignage de l'inspecteur Aza que la police avait intercepté une voiture conduite par un certain Auguste, à Gentilly, dans laquelle ils avaient retrouvé 50 kg de feuilles soupçonnées d'être du cannabis dans la voiture et dont la valeur est estimée à Rs 71 280 000. «Il y avait trois occupants dans la voiture, dont le demandeur, et lorsque ce dernier a été averti et interrogé, il a répondu : 'Pou nou mem sa gandia-la misié'», a expliqué l'inspecteur. Geraldo Perle a admis la présence de la drogue mais il a nié être un trafiquant. «Le rapport du Forensic Scientific Laboratory (FSL) n'est pas prêt car les pièces à conviction n'ont pas encore été examinées», a précisé l'enquêteur en cour.

Après avoir écouté le témoignage de l'enquêteur, la magistrate Zeenat Cassamally a noté que Geraldo Perle est le père de deux enfants de neuf et 11 ans. «Le requérant est détenu depuis près de 13 mois et rien n'indique quand le rapport FSL ou le rapport informatique de la police sera prêt quand le défendeur demandera une ordonnance du juge et quand une accusation formelle sera déposée. De plus, aucune raison n'a été donnée pour expliquer la raison pour laquelle aucun rappel n'a été envoyé au FSL alors qu'une demande d'examen des pièces a été déposée depuis le 29 juin 2023», a fustigé la magistrate. Estimant que des conditions strictes peuvent être imposées au demandeur, elle a ordonné sa remise en liberté contre deux cautions. Geraldo Perle a aussi signe une reconnaissance de dette de Rs 6 millions et il doit se munir d'un téléphone portable, équipé d'un tracking device.

Pour rappel, une première équipe de l'ADSU, qui montait déjà la garde, avait pu intercepter un Toyota Hilux gris qui circulait de Tamarin en direction de Cascavelle. À bord se trouvait Arvind Beelatoo, un habitant de Bambous de 24 ans. Lors de la fouille de son véhicule, les limiers avaient mis la main sur neuf sacs de sport contenant 74 colis de cannabis. Au même moment, une autre équipe s'était lancée dans une course-poursuite et avait rattrapé le second véhicule à Gentilly.

Au volant se trouvait Emmanuel Auguste, un lorry helper de 24 ans domicilié à Résidence Barkly, Beau-Bassin. Il était déjà connu des services de police pour une affaire de trafic de psychotropes. Sur le siège arrière, il y avait Geraldo Perle et sur le siège passager, le récidiviste notoire Percy Tuyau, âgé de 44 ans et domicilié à Résidence EDC, Circonstance, Saint-Pierre.