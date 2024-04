Congo-Kinshasa: Le PAM a considérablement élargi ses opérations d'urgence dans l'Est, triplant le nombre de personnes bénéficiant d'une aide alimentaire

Le magazine des Nations unies reçoit dans ce premier entretien, Sylvie Kayomo Bay, conseillère sur des questions administratives et financières, au sein du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, (P-DDRCS). Elle parle du renforcement des capacités des femmes cadres du P-DDRCS, sur la prise en charge de la dimension genre.

Nouvelles en bref

Deux années de conflit cyclique dans les territoires de Rutshuru et de Masisi au Nord-Kivu ont forcé plus de 1,3 millions de personnes à fuir leurs maisons en RDC, s'est alarmée, mardi dernier, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Cette agence demande une action immédiate face aux risques accrus pour ces déplacés dans ce pays de la région des Grands Lacs. Ces nouveaux déplacés portent à un total de 5,7 millions, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur des provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri », a déclaré lors d'un point de presse à Genève, le porte-parole du HCR, Matthew Saltmarsh.

Le conflit armé au Nord-Kivu a déplacé près d'un million de personnes depuis le début de l'année, dont la plupart arrivent à Goma, la capitale de cette province de l'Est de la RDC, ce qui a entraîné des pénuries alimentaires et rendu le prix des denrées alimentaires sur les marchés de Goma hors de portée pour de nombreuses personnes.

En réponse, le PAM a considérablement élargi ses opérations d'urgence dans l'Est, triplant le nombre de personnes bénéficiant d'une aide alimentaire, qui est passé d'une moyenne de 400.000 personnes en mai 2023 à une moyenne de 1,3 millions de personnes aujourd'hui. Toutefois, l'agence alimentaire de l'ONU ne dispose pas des fonds nécessaires pour poursuivre cette intervention d'urgence.

Invité

L'invité du magazine des Nations unies c'est le Docteur Steven Lauwrier, directeur de l'éradication de la poliomyélite chez UNICEF au niveau de New York et le représentant du comité stratégique de l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélitee. Il était à la tête d'une forte délégation venue de New York pour le Maniema afin de palper du doigt le progrès réalisé l'année dernière dans la lutte contre la poliomyélite. Le Maniema est passé de 67 cas à 1 cas de polio recensé durant l'année 2023.

Nouvelle de province

Dans la ville de Beni au Nord-Kivu, les forces de la MONUSCO multiplient depuis deux semaines les patrouilles de domination et de sécurisation des populations. Ces patrouilles sont l'une des réponses à la menace des rebelles des ADF de plus en plus présents dans la ville. Cependant, bien que cette mesure soit saluée par les habitants, ces derniers recommandent que ces patrouilles soient mixtes et s'effectuent conjointement avec des éléments de la Police nationale congolaise et des Forces armées de la République démocratique du Congo.