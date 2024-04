Afrique: Les participants de la 3ème édition de NewSpace satisfaits de l'organisation de l'événement

Luanda — Les participants à la III édition de la Conférence Spatiale Africaine 2024 ont qualifié l'événement, vendredi, à Luanda, d'excellent et historique", car il a abordé les aspects liés à l'industrie spatiale avec une vision de la croissance du continent.

Selon le professeur universitaire António Alberto Neto, qui parlait à l'ANGOP, la question aérospatiale doit être comprise au niveau de l'éducation depuis l'école primaire, conseillant aux dirigeants africains de s'unir pour soutenir le progrès.

Il a souligné qu'un autre aspect important de la réunion était la lutte contre la pauvreté, soulignant que l'utilisation du satellite peut permettre l'amélioration du secteur agricole.

Pour le directeur général de Space In Africa, Temidayo Oniosun, l'échange d'expériences lors de l'événement a servi à capitaliser sur les investissements dans les infrastructures au bénéfice socio-économique des Africains.

Selon lui, l'Afrique que nous voulons est inscrite dans l'agenda 2063 de l'Union africaine (UA), qui appelle à la collaboration entre les pays du continent, afin de réaliser l'interconnexion et d'attirer les investissements, pour générer davantage d'emplois et des opportunités pour les jeunes.

« L'industrie spéciale ne fait qu'apporter la réalisation des projets africains que nous souhaitons tous », a-t-il déclaré.

À son tour, la consultante principale de la société américaine de la National Aeronautical Space Administration (NASA), Amber McIntyre, a indiqué que la conférence était une bonne occasion d'échanger des expériences entre étudiants, dirigeants et organisations africains.

Pour sa part, le porte-parole de la réunion, Gilberto Gomes, a qualifié la rencontre de positive, soulignant que les intervenants ont convenu qu'il fallait investir dans la formation du personnel pour manier les technologies de pointe dont le secteur a besoin.

Il a également souligné que les décideurs politiques ont pris conscience que davantage d'investissements sont nécessaires dans l'espace et que ce secteur ne peut être exploité que grâce à l'union et aux partenariats internationaux.

La III édition de NewSpace Africa a eu lieu du 2 au 5 de ce mois, à Luanda, avec la participation des représentants des plus grandes agences spatiales du monde, dans le but d'aborder le rôle de la technologie spatiale dans la lutte contre la pauvreté sur le continent africain.

L'événement, qui a eu lieu au Centre de Convention de Talatona (CCTA), à Luanda, a réuni 600 délégués, en plus d'une exposition de 28 organisations de premier plan de l'industrie spatiale mondiale et de 24 autres entreprises qui ont présenté leurs solutions et services.

Parmi les stands des principales agences spatiales mondiales se distinguent la NASA américaine, les européennes ESA et Airbus et la chinoise CAST, qui étaient présentes à l'événement organisé par Space in Africa, en partenariat avec l'Union africaine (UA).

L'organisation de l'événement a également compté un partenariat avec le Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN) du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS).