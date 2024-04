Afrique: Report de la Biennale du Livre africain

Huambo (Angola) — La première Biennale du Livre africain, qui devait avoir lieu du 4 au 16 de ce mois, dans la ville de Huambo, ne se tiendra qu'en mai prochain, en raison des problèmes techniques avec le lieu de l'événement, ont informé ses organisateurs.

Dans un communiqué de presse parvenu vendredi à l'ANGOP, l'organisation regrette d'informer le report de la Biennale du Livre africain, réservée aux écrivains, éditeurs, acteurs, artistes, institutions publiques et privées.

Malheureusement, lit-on, en raison des circonstances hors du contrôle de l'organisation, liées aux problèmes techniques du lieu de l'activité, prévue au Centre culturel "Manuel Rui Monteiro", situé dans la province de Huambo, il ne sera pas possible de réaliser l'événement, comme prévu.

Selon le document, le report de l'activité, qui aura désormais lieu du 17 au 29 mai dans la ville de Huambo, n'a rien à voir avec l'organisation, tant nationale qu'internationale, car elle est profondément engagée dans la qualité et l'intégrité de la Biennale.

Sous le slogan "Une Afrique en paix et sans guerre", l'événement, une initiative de l'Université Fédérale de Rio de Janeiro, au Brésil, prévoyait de réunir plus de 200 acteurs culturels et personnalités d'Afrique, d'Amérique et d'Europe.

La Biennale du livre est un événement littéraire et culturel qui a lieu tous les deux ans et rassemble des maisons d'édition, des exposants et divers professionnels tels que des auteurs et des illustrateurs.

L'objectif de ce type d'événement est les livres et aussi les artistes, qui partagent leurs histoires, leurs trajectoires et leurs créations.