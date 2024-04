Afrique: L'Angola engagé dans le développement du programme spatial africain

Luanda — L'Angola s'engage à travailler au développement du programme spatial et des infrastructures de télécommunications, en vue de soutenir la croissance économique du continent, a assuré vendredi, à Luanda, le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication sociale, Mário Oliveira.

Intervenant à la cérémonie de clôture de la III édition de la Conférence Spatiale Africaine (NewSpace Africa 2024), le gouvernant a souligné que le pays est en train de créer les bases pour la construction et, par conséquent, le développement d'infrastructures, comptant sur le soutien de tous pour atteindre les objectifs visés.

A l'occasion, il a expliqué que l'expérience acquise au cours des quatre jours de la conférence était extrêmement importante pour les Angolais impliqués dans l'écosystème des télécommunications, un fait qui sera utilisé pour travailler au développement socio-économique du pays.

"Pour aller le plus loin possible, nous devons être ensemble, en collaboration ou en partenariat avec tous les opérateurs et gouvernements, avec l'Angola engagé à travailler avec tous pour développer notre programme spatial national", a-t-il souligné.

Concernant le niveau de participation, Mário Oliveira l'a considéré comme un signe fort de l'engagement de l'académie dans le développement du programme spatial.

Le ministre s'est dit satisfait du fait que l'événement ait pu atteindre les objectifs recommandés et permettre à l'Angola de devenir un important centre spatial pour la formation des professionnels.

Selon le gouvernant, avec les résultats satisfaisants obtenus, le pays s'efforcera de se rapprocher de l'industrie spatiale internationale, en vue de mettre en oeuvre les programmes spatiaux africains.

Il a également dit que, alors que l'Angola dirige un groupe technique de travail pour construire un satellite partagé dans la région australe de l'Afrique, le pays s'engage à s'affirmer de plus en plus dans les questions liées à ce secteur.

Selon lui, le fait que le pays accueille la conférence pour la première fois signifie que l'Angola commence à être considéré sur le continent comme un pilier important de l'industrie et du programme spatial.

D'autre part, il a réitéré que le Gouvernement angolais travaille avec certains partenaires internationaux pour transformer le GGPEN en une agence spatiale et qu'il est en train d'élaborer les termes de référence pour laisser le temps à la création de l'Agence spéciale africaine.

La III édition de NewSpace Africa se déroule du 2 au 5 de ce mois, à Luanda, avec la participation des représentants des plus grandes agences spatiales du monde, dans le but d'aborder le rôle de la technologie spatiale dans la lutte contre la pauvreté sur le continent africain.

L'événement, qui a eu lieu au Centre de Convention de Talatona (CCTA), à Luanda, a réuni 600 délégués, en plus d'une exposition de 28 organisations de premier plan de l'industrie spatiale mondiale et de 24 autres entreprises qui ont présenté leurs solutions et services.

Parmi les stands des principales agences spatiales mondiales, se sont distingués la NASA américaine l'ESA de l'Europe et Airbus et la CAST de la Chine, qui étaient présents à l'événement organisé par Space in Africa, en partenariat avec l'Union africaine (UA).

L'organisation de l'événement a également compté sur un partenariat avec le Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN) du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS).